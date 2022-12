Tra le partite di campionato, quelle riguardanti i play off e la Tim Cup, le squadre di Frosinone e Pisa si sono fin qui affrontati in ventitré occasioni. Di queste venti volte è successo in campionato, e più precisamente quattro volte nella Serie C1, altrettante nella Prima Divisione della Lega Pro, mentre in dodici occasioni in Serie B. Due, invece, sono stati gli incontri che hanno riguardato gli spareggi post regular season. Quelli in occasione della seconda promozione tra i cadetti da parte della compagine ciociara.

Il bilancio è a favore del club giallazzurro che ha vinto otto incontri, sei sono stati quelli che si sono aggiudicati i nerazzurri, mentre nove si sono conclusi in parità. Di questi, cinque con il risultato a reti in bianco. Se si esclude l'ultima sfida, vale a dire quella giocata al "Benito Stirpe" il 6 maggio scorso e vinta dalla squadra di mister D'Angelo 2 a 1 (un successo che estromise dai play off i giallazzurri e permise agli avversari di chiudere al terzo posto la regular season), il Pisa non batteva il Frosinone dal campionato di Prima Divisione 2012/2013, quando si è aggiudicato le gare del girone di andata e di ritorno con l'identico risultato di 2 a 1. Al "Comunale" ha deciso la doppietta dell''attaccante Tulli, con Alessandro Frara che ha dimezzato lo svantaggio.

Allo stadio "Arena Garibaldi", invce, sono stati i nerazzurri Scappini e Favasuli al 90' a ribaltare il gol realizzato da Curiale. Tornando indientro nel tempo, Frosinone e Pisa si sono trovate di fronte per la prima volta il 14 gennaio del 2005 nel campionato di Serie C1 con i canarini che erano allenati da Dino Pagliari e che si sono imposti per 1 a 0 grazie al gol di Guido Di Deo dal dischetto del calcio di rigore. In trasferta il Frosinone si è imposto in due gare vinte entrambe nel campionato di Serie B. La prima nella stagione 2007/2008 con il risultato di 1 a 0 grazie alla rete realizzata dal mediano Amerini.

La seconda nel campionato scorso quando il Frosinone ha battuto il Pisa con il risultato di 3 a 1 grazie, alla doppietta di Zerbin e al terzo gol di Novakovich. A proposito di play off, i due giocati con il Pisa si sono conclusi zero a zero all'Arena Garibaldi e 2 a 1 al "Comunale" grazie alle reti di Daniel Ciofani e Paganini nel recupero. Era la gara di semifinale che lanciò i canarini nella finale pareggiata all'andata a Lecce e poi vinta 3 a 1 al ritorno con la relativa riconquista della B.