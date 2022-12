Spettacolo Frosinone. Sul campo della Reggina seconda della classe, la capolista si impone con un netto 3 a 0. I canarini hanno dominato l'avversario in lungo e in largo, e dopo aver sbloccato il risultato nel primo tempo con Mulattieri, nella ripresa hanno chiuso definitivamente i conti con il gran gol di Insigne e la rete di Szyminski. Una vittoria che permette ai ciociari di portare a sei punti il vantaggio sui calabresi secondi, e mantenere nove lunghezze nei confronti delle terze. E dopodomani si torna subito in campo, quando alle 20,30 allo stadio "Benito Stirpe" arriverà il Pisa.

La tattica

Per il big match del "Granillo" il tecnico dei canarini, Fabio Grosso, abbandona il turn over messo in atto domenica scorsa sul campo del Sudtirol e inserisce nell'undici titolare Sampirisi, Mulattieri e Rohden. Oltre a Mazzitelli che nella gara del "Druso" era fuori per squalifica. Gli esclusi sono, nell'ordine, Monterisi, Moro, Bocic e Lulic. Assenti gli infortunati Lucioni e Kone, l'undici anti Reggina è quindi composto da Turati in porta, che agisce alle spalle dei quattro difensori che sono, da destra a sinistra, Sampirisi, Szyminski Ravanelli e Cotali. A centrocampo, Rohden, Mazzitelli e Boloca, mentre il tridente offensivo è composto dal riconfermato Insigne a destra, Garritano a sinistra e Mulattieri punta centrale. Un 4-3-3 che può cambiare in corsa a seconda delle posizioni che assumono sul rettangolo di gioco i soliti Rohden e Garritano su tutti.

La cronaca

Parte bene il Frosinone che fin dalle prime battute prende in mano le redini del gioco. Nella prima mezz'ora i canarini calciano in tre occasioni verso la porta avversaria senza, di contro, permettere mai ai calabresi di arrivare dalle parti di Turati. E il dominio dei ciociari si concretizza al 34'. Mulattieri ruba palla a metà campo a Camporese e si invola solo verso Colombi, lo dribbla sulla trequarti e una volta arrivato al limite dell'area mette dentro a porta vuota.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con l'immediato raddoppio della formazione di Fabio Grosso. Al 5' grande azione sulla destra di Boloca che appoggia per Rohden; lo svedese taglia tutto il campo con un lancio sulla sinistra per Garritano che tocca per l'accorrente Insigne che con un sinistro al volo ad incrociare manda alle spalle di Colombi. Nonostante il doppio vantaggio il Frosinone non arretra di un centimetro e continua a costruire altre opportunità per il tris. Che arriva al 24'. Punizione di Garritano dalla trequarti con palla a centro area dove Szyminski anticipa tutti di testa e sigla la rete del 3 a 0. Al 38' la Reggina a va a segno con Liotti, ma l'arbitro giustamente annulla su segnalazione del var per fallo dello stesso calciatore amaranto su Sampirisi.

Dan.Cia.