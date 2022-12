Reggina-Frosinone: la sfida al vertice vinta dai canarini per tre gol a zero. I gialloblù continuano a dominare in solitaria la classifica con 35 punti e uno scarto di sei lunghezze dalla squadra calabrese, che resta seconda. Mulattieri, Insigne e Szyminski regalano la vittoria ai ciociari, segnando rispettivamente al 34', al 50' e al 68'.