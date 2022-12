Sul rettangolo di gioco dello stadio "Granillo" si troveranno di fronte domani (ore 15) la squadra che ha l'attacco più prolifico e quella che ha la difesa più ermetica. Inzaghi e i suoi staranno studiando come riuscire a fare gol alla capolista per vincere la partita; Grosso con il suo staff sta cercando di chiudere a doppia mandata la porta difesa da Turati per lasciare ancora alle spalle la Reggina. È questo l'obiettivo dei canarini che hanno preparato la partita più importante della giornata di Serie B nel modo migliore.

Grosso, come d'altra parte il collega di Reggio, di tempo ne ha avuto poco per preparare la gara ma lo ha speso bene sul campo della "Città dello Sport". Ieri, dopo la fase del riscaldamento, i giallazzurri hanno svolto una serie di partitine a tema e un importante lavoro su palla inattiva. Ovviamente non hanno preso parte alla seduta Lucioni e Kone, che si sono sottoposti alle terapie del caso. Stamane i canarini torneranno di nuovo in campo per la seduta di rifinitura che precederà la partenza alla volta della Calabria. La squadra affronta la impegnativa trasferta con il morale alto anche se di fronte avrà un avversario che ha l'occasione buona per affiancarla al comando della classifica. Ma la forza del Frosinone targato Grosso è risultata molto più evidente quando i canarini si sono trovati di fronte avversari competitivi e che, comunque, non si chiudono a riccio in difesa.

Ipotesi di formazione

Innanzi tutto bisognerà vedere come il tecnico dei ciociari farà giocare la squadra. Soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Schiererà in campo il tridente o darà disco verde alle due punte? Da questa scelta dipenderà anche la composizione del centrocampo. Comunque, se lo ha già deciso, non lo dirà sicuramente nel corso della conferenza stampa a distanza per cui è preferibile dire prima di tutto che Mazzitelli ha scontato il turno di squalifica e, quindi, sarà della partita, e che con tutta probabilità rientreranno nella formazione iniziale Sampirisi e Rohden che hanno saltato la partita di Bolzano. Di sicuro Turati sarà tra i pali, poi la difesa a quattro con Szyminski e Ravanelli nei ruoli centrali e con Sampirisi a destra e Cotali o Frabotta a sinistra in quelli esterni.

Possibili novità? Sampirisi centrale al posto di Ravanelli con Monterisi o Oyono a terzino destro. Se Grosso deciderà di schierare il tridente, a centrocampo dovrebbero giocare Boloca, Mazzitelli e Garritano e in avanti i due esterni Rohden e Caso e, come punta centrale, Moro o Mulattieri. Se Caso dovesse andare in panchina, le soluzioni potrebbero essere due: la conferma di Insigne anche se l'ex Benevento ha giocato tutta la partita di domenica pomeriggio oppure schierare la seconda punta. Ma questa ipotesi potrebbe portare la squdra a schierarsi nella fase di ripiegamento con Rohden e Garritano quarti di centrocampo. Ma, come sempre, si tratta solo di ipotesi. Forse la formazione vera non ce l'ha ancora nemmeno il tecnico. Nel senso che qualche dubbio potrebbe averlo.