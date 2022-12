Un gol di Monterisi, arrivato all'ultimo minuto di recupero, permette al Frosinone di evitare una sconfitta sul campo del Sudtirol che avrebbe fatto molto male. Sia perché immeritata alla luce delle diverse occasioni create, contro una sola da parte dei padroni di casa, sia perché avrebbe reso del tutto ingiustificabile il turn over deciso da Grosso. Le partite più importanti sono quelle da giocare nell'immediato e probabilmente il tecnico avrebbe fatto meglio a schierare la formazione migliore (come ha fatto la Reggina a Brescia). Ma alla fine è il risultato quello che conta. In fondo il punto conquistato permette ai ciociari di allungare addirittura a +9 sul quartetto delle terze.

La tattica

Per la trasferta del "Druso", Grosso rivoluziona la formazione iniziale rispetto a quella del turno precedente contro il Cagliari. Ben cinque, infatti, le novità. Oltre alle rinunce forzate di Lucioni infortunato e di Mazzitelli squalificato per una giornata, l'allenatore dei canarini lascia in panchina per scelta tecnica Sampirisi, Rohden e Mulattieri. Al loro posto inserisce Monterisi, Insigne e Bocic. Per gli ultimi due si tratta, tra l'altro, dell'esordio stagionale dal primo minuto. Indisponibile il solito Kone, mentre Caso non è al 100%. In definitiva la formazione anti Sudtirol, schierata con modulo 4-3-3 vede: Turati in porta, che agisce alle spalle dei quattro difensori che sono, da destra a sinistra, Monterisi, Szyminski Ravanelli e Cotali. A centrocampo, Lulic, Boloca e Garritano, mentre in tridente offensivo è composto dai già citati Insigne e Bocic, che agiscono sulle corsie esterne e Moro punta centrale.

La cronaca

Il Frosinone parte con il piglio giusto e al 14' sfiora il vantaggio. Perfetto lancio di Boloca per il taglio di Insigne che mette al centro un cross che attraversa l'intera area di porta senza trovare, però, un compagno pronto alla deviazione vincente. Ancora Insigne protagonista al 18' con il suo classico sinistro a giro sul quale Poluzzi compie un grande intervento in angolo. Ma al primo affondo il Sudtirol passa. È il 24 quando Rover va via sulla fascia sinistra e mette a centro area un perfetto pallone per De Col che tutto solo con un bel colpo di testa supera Turati.

La ripresa

Il secondo tempo in campo si vede soltanto il Frosinone. Al 14' ci prova Moro, ma non inquadra lo specchio della porta. Due minuti più tardi perfetta punizione dal limite di Insigne che supera Poluzzi ma colpisce il palo. Al 20' ancora altra conclusione di Insigne di poco a lato e al 22' è Mulattieri a liberarsi in bello stile in area e a calciare con il pallone che sfiora il palo. I canarini continuano a spingere e trovano il meritato pari all'ultimo dei cinque minuti di recupero. Frabotta mette al centro un pallone che finisce sui piedi di Szyminski che batte a rete trovando la respinta di Poluzzi; ma la sfera arriva sui piedi di Monterisi che da due passi la ribatte in rete.

D.C.