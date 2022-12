Chi ha assistito agli ultimi allenamenti dei canarini sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino ha parlato di una squadra che li ha affrontati con il massimo impegno, quasi con rabbia. La stessa che scaricheranno sull'avversario di turno quando, domenica pomeriggio, affronteranno allo stadio "Drus0" di Bolzano la matricola del Sudtirol in serie positiva da undici giornate.

La capolista sa benissimo che la prima sfida di campionato con la formazione di Piepaolo Bisoli è di quelle da catalogare ad alto indice di difficoltà. Non solo perchè Fabio Grosso non potrà contare su alcune valide pedine fermate da infortuni (vedi Kone e Lucioni) o da squalifica (è il caso di Mazzitelli), ma anche perchè il Sudtirol è stato finora una delle positive sorprese del campionato. Per questo i canarini si sono messi sotto impegnandosi al massimo negli allenamenti, come d'altra parte hanno sempre fatto, per poter stare in campo da Frosinone, cioè per dimostrare di essere squadra anche senza i validi compagni.

I giallazzurri, insomma, non molleranno di un centimetro per superare le difficoltà che l'incontro riserverà, ben sostenuti dagli spalti dai circa duecento irriducibili tifosi che li accompagneranno nella trasferta di Bolzano. Il vecchio e antico detto di un anonimo recita di non avere mai paura delle difficoltà che si incontrano. E aggiunge: ricorda che l'aquilone si alza solo con il vento contrario, mai con quello a favore. Insomma la squadra di Grosso è pronta e decisa a tornare a casa con un altro risultato positivo.

Dal campo

Penultima seduta di allenamento nella mattinata di ieri con la squadra impegnata in una serie di esercitazione su palla inattiva e in alcune partitella a tema, mentre Kone ha svolte una seduta di fisioterapia. Assente Lucioni che ai compagni di squadra ha fatto sapere che tra una ventina di giorni calzerà di nuovi gli scarpini. Insomma l'infortunio occorso al capitano durante l'allenamento di mercoledì sembra meno grave del temuto. Il difensore potrebbe di nuovo essere a disposizione di Grosso prima della sosta del campionato. Comunque il Frosinone capolista affronterà i prossimi incontri con una formazione sicuramente competitiva. Infine, partenza alla volta di Bolzano dopo la rifinitura di stamane.

Ipotesi di formazione

L'assenza di Lucioni chiama dentro Szyminski che è rimasto in panchina negli ultimi cinque incontri dopo averne disputato sette dal primo al novantesimo minuto. Il difensore centrale aveva anche saltato le gare con il Palermo e a Parma e l'ultima disputata è stata quella vinta a Venezia. La probabile formazione iniziale dovrebbe vedere Turati in porta, Sampirisi e Cotali terzini con Ravanelli e Szyminski difensori centrali. A centrocampo Lulic e Boloca saranno i mediani centrali, con Rohden e Garritano esterni. Davanti Moro e Mulattieri.