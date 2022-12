Proprio non ci voleva. Nel periodo conclusivo del girone di andata, quando al giro di boa del campionato mancano cinque gare, il Frosinone dovrà fare a meno del suo capitano, autentico punto di forza e di riferimento dell'intera formazione. Fabio Lucioni, nel corso della seduta di mercoledì, ha accusato un infortunio che lo costringerà al riposo forzato fino alla ripresa del campionato, dopo la sosta che avrà inizio il 27 dicembre per concludersi il 14 gennaio (gara interna con il Modena). In uno scontro fortuito di gioco il forte difensore ha riportato, come si legge nel report emesso nel pomeriggio di ieri dal club di Viale Olimpia, un trauma contusivo alla gamba destra. Gli accertamenti strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione al perone destro che, per fortuna, non è scomposta e che dovrebbe rimarginarsi senza sottoporre l'arto ad intervento chirurgico.

Purtroppo l'infortunio proprio nel giorno in cui Giuseppe Caso è uscito dal problema alla spalla destra per ricominciare a lavorare in gruppo. Il tecnico, quindi, ha di nuovo a disposizione l'estroso attaccante esterno ma dovrà rinunciare al capitano che in fatto di esperienza e di condizione atletica raramente ha marcato visita restando in campo spesso per tutto l'arco del campionato. Dunque Lucioni salterà le due trasferte ravvicinate di domenica a Bolzano con il Sudtirol e quella successiva di giovedì 8 gennaio di Reggio Calabria, la partita interna con il Pisa dell'11 dicembre, la trasferta con il Genoa del 17 dicembre e, infine, l'ultima gara del girone di andata al "Benito Stirpe" con la Ternana in calendario il 26 dicembre. Poi la sosta a la partita interna con il Modena alla ripresa del 14 gennaio, quando il capitano, che in carriera ha disputato tra campionati e coppe 490 gare, potrebbe tornare a guidare la squadra del Leone.

Ipotesi di formazione

Nella seduta di ieri pomeriggio, Grosso e il suo staff hanno impegnato la squadra in un lavoro tattico, concluso con una serie di esercitazioni tecniche, con la sola eccezione di Kone che effettuato terapie, Stamane penultima seduta sempre sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Per la trasferta di Bolzano, Grosso dovrà fare a meno di tre importanti pedine: lo squalificato Mazzitelli e gli infortunati Kone e Lucioni. E con Caso che è stato recuperato dall'infortunio alla spalla ma non nelle migliori condizioni. Volendo abbozzare una formazione anti Sudtirol, diciamo che Turati sarà in porta mentre per la difesa Grosso ha due soluzioni: se gioca Sampirisi a destra, i due centrali dovrebbero essere Ravanelli e Szyminski, con Cotali e Frabotta a completare il reparto; invece se giocherà Oyono sulla fascia, Sampirisi e Ravanelli dovrebbero giocare centrali con la solita scelta tra Cotali e Frabotta per quel che riguarda la fascia sinistra. Centrocampo a quattro con Rohden e Garritano nel ruolo di esterni e con Lulic e Boloca mediani. In avanti Moro e Mulattieri.