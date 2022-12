Una forte distorsione alla caviglia costringerà il capitano Fabio Lucioni ad un lungo stop. L'infortunio durante uno scontro di gioco. Sarà costretto a saltare le ultime cinque gare che mancano alla fine del girone di andata. La speranza è che possa recuperare in vista della prima giornata di ritorno in programma il 14 gennaio in casa contro il Modena.