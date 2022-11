La delusione per non essere riusciti a portare a casa l'undicesima vittoria di campionato, quando anche il tempo di recupero stava per esaurirsi dopo essere stato allungato dal direttore di gara ben oltre i cinque minuti accordati in precedenza, ha lasciato il posto alla considerazione che, se la decisione dell'arbitro Fabbri ha tolto alla formazione di Fabio Grosso la meritata soddisfazione di aver battuto anche il Cagliari, non ha potuto cancellare la brillante prestazione offerta dalla capolista che ha rallentato sì la sua corsa solitaria in testa alla classifica, ma ha ugualmente mantenuto a distanza di cinque punti la Reggina seconda e, addirittura, a portare a otto il distacco del Genoa che si è visto raggiungere anche dal Brescia al terzo posto. Se c'è stata delusione ed anche amarezza per i due punti in meno, tecnico e squadra hanno avuto anche la forza di ammettere che nella gestione degli ultimissimi minuti di gioco, qualcosa non è funzionato per il verso giusto. Lo hanno precisato sia Grosso che Garritano nelle dichiarazioni post gara.

«C'è grande rammarico per il risultato - ha detto il tecnico - ma abbiamo fatto una grandissima prestazione che meritava i tre punti che per poco non ci sono sfuggiti nel finale per finire agli avversari. Sono spunti che ci debbono servire in futuro per mantenere sempre alte attenzione e determinazioni che, poi, ti fanno portare a casa quello che meriti. Ma sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Poi quando hai di fronte una squadra esperta con Nandez che recupera un pallone e con Lapadula che si procura il rigore, sono letture che ci devono aiutare, Noi abbiamo gente esperta che riesce a sostenere il gruppo, ma anche tanti ragazzi che debbono capire come e quando usare la furbizia».

Da parte sua Garritano, parlando del finale di gara, ha dichiarato che «che dobbiamo stare sempre sul pezzo per valutare gli ultimi minuti sempre con la massima concentrazione e attenzione. Sono i minuti in cui si segnano più gol. Bisogna stare più attenti alzando l'asticella». 
Poi però tutto è passato anche velocemente perchè il campionato di Serie B non ammette di pensare a quello che non doveva succedere ed invece è accaduto. Lo stesso Garritano ha anche aggiunto che «sono d'accordo che meritavamo di più e che la squadra ha fatto una grandissima prestazione contro uno degli avversari più forti dell'attuale Serie B, però è andato come tutti sappiamo e allora dobbiamo subito trasformare il rammarico in energia positiva quando domenica prossima dovremo giocare sul campo del Sudtirol».

I canarini, insomma, hanno girato subito pagina e da oggi cominceranno a preparare la prima delle due difficili e impegnative trasferte di Bolzano, domenica prossima, e di Reggio Calabria del giovedì successivo. Cioè contro due formazioni che saranno impegnate a ridurre i rispettivi ritardi dalla capolista giallazzurra di cinque e di dieci punti. Con il Sudtirol, poi, che ha una striscia positiva di undici risultati utili dopo le tre sconfitte iniziali, che è concisa con l'arrivo in panchina dell'allenatore Pierpaolo Bisoli.