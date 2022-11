Dopo lo stop osservato dal campionato di Serie B nello scorso fine settimana, oggi si torna in campo e il Frosinone è atteso da una sfida molto delicata: allo stadio "Benito Stirpe" (ore 15) contro il Cagliari. Segui il livescore della partita. Come al solito la ripresa dopo una sosta può presentare delle incognite, ma è chiaro che dalla formazione di Fabio Grosso ci si attende una ripartenza a tutto gas. L'ideale sarebbe riprendere da dove Lucioni e compagni hanno lasciato.

Il che non vuole significare soltanto dal successo di Ascoli, ma da ben sei gare nelle quali hanno sempre ottenuto l'intera posta in palio. E la speranza di un altro successo aumenta chiaramente se andiamo a vedere quelli che sono i numeri dei giallazzurri nelle gare casalinghe: sei incontri giocati fin qui allo "Stirpe" e altrettante vittorie. E senza subire gol. Ma il calcio, e la Serie B in particolare, insegnano che ogni partita fa storia a se. Il che vuol significare che oggi pomeriggio il Frosinone dovrà cancellare dalla testa il passato e pensare solo a dare tutto e anche di più per ottenere l'intera posta in palio contro una vera e propria corazzata del campionato.

Vero, in classifica l'undici di Fabio Liverani occupa soltanto il decimo posto con ben tredici punti di ritardo dai canarini, ma basta andare a vedere la rosa di squadra dei sardi per capire che parliamo di un complesso capace di poter compiere qualsiasi impresa. Tutto ciò, chiaramente, lo sanno bene Grosso e i suoi ragazzi, che come sempre hanno preparato questa partita nei minimi particolari sotto ogni punto di vista. E, non ultimo, avranno dalla loro il calore di uno stadio "Benito Stirpe" che sarà sold out in almeno tre settori su quattro.

Aspetto tecnico e tattico

Passando a questo punto all'aspetto più prettamente tecnico, per l'occasione Grosso dovrà ancora rinunciare, così come era accaduto prima della sosta, sia a Kone che a Caso. Per entrambi i tempi di recupero, tra l'altro, non si prospettano brevi. Sempre rispetto all'ultima partita di Ascoli, tornano invece a disposizione il difensore di fascia destra Oyono e la punta esterna Ciervo. Entrambi, comunque, partiranno dalla panchina. Per quanto riguarda l'undici iniziale, infatti, dovrebbe esserci la conferma in blocco di quello che è tornato vittorioso dalla trasferta del "Del Duca". Da capire, invece, quello che sarà l'atteggiamento tattico della compagine di Grosso. Il tecnico, infatti, potrebbe affidarsi di nuovo al 4-4-2 di Ascoli, ma anche puntare a una soluzione diversa cambiando soltanto le posizioni in campo di Garritano e Rohden. In definitiva l'undici anti Cagliari dovrebbe vedere Turati in porta, che agirà alle spalle di una difesa composta, da destra a sinistra, da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e uno tra Cotali o Frabotta. A centrocampo ci saranno certamente Mazzitelli e Boloca e poi, come detto, bisognerà capire se la mediana verrà schierata con quattro uomini (in quel caso Rohden a destra e Garritano a sinistra) o con tre (lo svedese mezzala). Nel secondo caso, e quindi con modulo 4-3-1-2, l'ex Chievo farà il trequartista. La coppia d'attacco sarà quindi composta da Moro e Mulattieri.