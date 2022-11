Quando il conto alla rovescia segna il meno due dalla domenica della ripresa del campionato di Serie B, dalla "Città dello Sport", dove il Frosinone si è allenato anche ieri pomeriggio, sono giunte due notizie. Una positiva e una negativa. Iniziamo dalla prima. Rohden è tornato a lavorare in gruppo e, quindi, è stato recuperato dalla lieve forma di affaticamento muscolare.

La seconda riguarda Caso che si è fermato dopo aver avvertito di nuovo dolore alla spalla infortunata. Per lui solo terapie. Il resto della squadra, dopo il riscaldamento, ha svolto esercitazioni tecniche e lavoro tattico. Stamane di nuovo in campo per la penultima seduta di nel corso della quale saranno valutate le condizioni dell'ex Genoa. Il suo impiego nella partita con il Cagliari appare a dir poco problematico.

Ipotesi di formazione

Grosso ha dovuto rinunciare all'apporto di Caso nelle partite di Cosenza e di Ascoli, entrambe concluse con il successo pieno. Nella prima ha schierato la formazione con il 4-3-1-2 con Garritano dietro Mulattieri e Moro e con Rohden, Mazzitelli e Boloca a centrocampo. Ad Ascoli invece, ferma la difesa a quattro, ha posto a centrocampo Mazzitelli e Boloca centrali con Rohden e Garritano esterni. Contro il Cagliari l'assetto tattico iniziale non dovrebbe perciò discostarsi da uno dei due schieramenti. Per il resto il tecnico si troverà di nuovo a risolvere il dubbio per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro tra Cotali e Frabotta.

Record stagionale

Domenica fari tutti puntati sullo "Stirpe" che ospita la sfida più importante. Da una parte la capolista e dall'altra un Cagliari ancora alla ricerca del ruolo di protagonista che gli è stato assegnato a inizio stagione ma che ancora non ha messo in mostra. Il Frosinone, che vanta cinque punti sulla seconda e sette sulla terza, è al centro delle attenzioni del mondo della cadetteria per quanto finora espresso di positivo sui campi di calcio. Fin dalle prime battute del torneo ha acceso la miccia dell'entusiasmo dei supporter per farla esplodere quando le due formazioni, fra due giorni, si troveranno di fronte per giocarsi l'importante posta in palio. E sarà un "Benito Stirpe" con gli spalti che presenteranno una cornice di pubblico molto più numerosa rispetto alle partite precedenti. I dati relativi alle presenze, ieri sera aveva superato quota undicimila tagliandi staccati che, ovviamente, aumenteranno ulteriormente nei due giorni che restano prima dell'inizio della sfida contro Lapadula e compagni. L'importanza della gara ai fini della classifica è stata da traino per registrare il record stagionale di presenze nello stadio di Viale Olimpia, ma ancora una volta ha fatto il resto l'appello della Curva Nord lanciato nei giorni scorsi ai tifosi del Leone a non disertare la settima partita interna contro il Cagliari. Infine per contrastare il problema drammatico della violenza sulle donne, la Lega di Serie B ha deciso di giocare le partite di domani e di dopodomani con il pallone rosso.