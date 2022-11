Con la seduta di ieri mattina il Frosinone ha concluso la prima settimana di allenamenti di preparazione alla gara contro il Cagliari in calendario domenica prossima al "Benito Stirpe". Sono iniziati martedì scorso, dopo i due giorni di meritato riposo in seguito alla vittoriosa trasferta di Ascoli, con la prima seduta che ha fatto registrare il rientro in gruppo di Caso dopo la lieve forma di gastroenterite che ha costretto l'attaccante a disertare la partita disputata allo stadio "Del Duca". Ha impegnato il gruppo squadra, di cui hanno fatto parte Cievo e Oyono, in un lavoro aerobico. Assenti Kone e i tre nazionali Turati, Boloca e Rohden. Ancora lavoro aerobico ed atletico nell'allenamento di mercoledì con conferma del recupero dell'ex Genoa mentre Ciervo e Oyono hanno lavorato in gruppo soltanto parzialmente. Terapie per Kone rientrato in sede dopo l'operazione effettuata a Torino al piede sinistro.

Terza seduta giovedì mattina con lavoro atletico concluso con una serie di esercitazioni tecniche. Questa volta a rientrare in gruppo è toccato alla punta esterna Ciervo. Sempre lavoro parzialmente in gruppo per Oyono. Nella seduta di venerdì, infine, anche il giovane difensore del Gabon è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Ad eccezione di Kone, dunque, tutti recuperati gli infortunati che hanno svolto le ultime due sedute in scioltezza ma con l'dentico impegno di sempre. Il primo posto in classifica non permette distrazioni e cali di tensione.

Punte esterne ok

Dunque Grosso potrà contare per la prossima impegnativa e difficile gara interna contro la formazione di Liverani anche sui due attaccanti esterni che hanno saltato la trasferta di Ascoli. Con il tecnico che, a differenza della formazione schierata contro la squadra di Bucchi, potrà avere un ventaglio più ampio di soluzioni rigurdanti la fase offensiva. Insomma avere a disposizione Caso e Ciervo pronti a fare staffetta nel tridente offensivo o in quello di supporto alla prima punta è sicuramente un vantaggio consistente. Finora Caso ha fatto sempre parte della formazione iniziale in dieci delle undici gare giocate e soltanto a Cosenza è entrato nella ripresa. Anche se ha portato a termine solo la sfida vinta con il Palermo. A differenza di Ciervo che, delle dieci partite che ha disputato, una sola volta ha fatto parte dello schieramento iniziale (nell'incontro interno contro la Spal). Con i due attaccanti esterni a disposizione ci sarà anche Oyono, valido rimpiazzo del più esperto Sampirisi.

Preparazione specifica

Dopo il roposo odierno, i canarini torneranno in campo domani pomeriggio per iniziare la seconda fase della preparazione vera e propria all'incontro con il Cagliari. Nel senso che Grosso e il suo staff privilegeranno il lavoro tattico per contrastare e creare problemi all'avversario di turno e su palle inattive. Curando al massimo i dettagli che, spesso, sono la chiave di volta per conquistare la vittoria. Il tecnico avrà cinque sedute a disposizione, per mettere a punto la doppia fase di gioco, potendo contare sulla rosa al completo e sull'entusiasmo che c'è dentro e attorno al Frosinone capolista.