Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni il Frosinone passa nella ripresa sul campo dell'Ascoli con una rete di Insigne. Mulattieri trova il fondo e crossa per il fantasista che arriva a rimorchio e batte Guarna. I marchigiani, in dieci praticamente per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Collocolo, ci provano fino alla fine ad agguantare il pari ma la difesa dei giallazzurri prima sventa su Gondo che stacca bene a centro area, poi Simic colpisce l'incrocio dei pali. Tre punti pesantissimi per la squadra di Grosso. Sesto successo di fila e fuga in vetta.

Il tabellino

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta (33' st Ciciretti); Falzerano (32' st Adjapong), Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Dionisi (20' st Gondo), Mendes (13' st Lungoyi). A disp. Bolletta, Baumann, Salvi, Giordano, Giovane, Tavcar, Bellusci, Buchel. All. Bucchi

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta (31' st Cotali); Garritano (13' st Bocic), Boloca (13' st Lulic), Mazzitelli; Moro (13' st Borrelli), Mulattieri, Rohden (13' st Insigne). A disp. Loria, Marcianò, Traore, Kalaj, Szyminski, Monterisi, Olivieri. All. Grosso

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

RETI: 25' st Insigne (F)

NOTE: Ammoniti Moro (F), Boloca (F), Simic (A), Frabotta (F), Falasco (A), Mulattieri (F). Espulso al 3' st Collocolo (A) e al 26' st Bucchi. Spettatori 8.306. Rec. 6' st.