Con fischio d'inizio alle ore 20,30 il Frosinone, capolista indiscusso del campionato, è atteso questa sera dalla trasferta di Ascoli. Clicca qui per seguire il livescore della partita. L'intenzione dei canarini, reduci dai successi esterni di Venezia e Cosenza, è chiaramente quella di chiudere un bel tris e quindi allungare ulteriormente in vetta alla classifica in attesa delle gare che vedranno poi impegnate in particolare il Genoa e la Reggina, che in questo momento sono seconde a pari merito staccate di cinque lunghezze dai giallazzurri.

Tra l'altro, guadagnare l'intera posta in palio nella sfida del "Del Duca", vorrebbe significare anche presentarsi alla sosta nel miglior modo possibile (nell'altro fine settimana la Serie B osserverà un turno di riposo e la squadra di Grosso tornerà in campo soltanto domenica 27 per ospitare al "Benito Stirpe" il Cagliari). Ma ottenere la vittoria questa sera non sarà per nulla impresa semplice.

Capitan Dionisi e compagni, infatti, stanno attraversando un momento di forma indubbiamente positivo. Certo, non sono reduci da cinque vittorie di fila come il Frosinone, ma in ogni caso nelle ultime quattro giornate hanno ottenuto la bellezza di dieci punti vincendo contro il Bari in trasferta, Cagliari in casa, Venezia al "Penzo" e pareggiando sul campo del Brescia. Un trend di assoluto valore, ma che alla resa dei conti non deve interessare Lucioni e compagni, che fin qui hanno sempre dimostrato di poter fare la partita a loro piacimento al di là del tipo di avversario che si trovano di fronte.

Aspetto tecnico e tattico

Passando all'aspetto più prettamente tecnico, per l'occasione Grosso dovrà ancora una volta rinunciare al solito Oyono, a Ciervo, ma soprattutto a Kone e Caso. Il centrocampista si è sottoposto ieri a Torino a un intervento chirurgico al quinto metatarso del piede sinistro che è perfettamente riuscito, ma potrà tornare a disposizione solo nel nuovo anno solare, mentre la punta esterna si è fermata per una gastroenterite. Recuperato, invece, Borrelli, che nei primi giorni della settimana era stato costretto allo stop per un attacco influenzale. L'ex Pescara, comunque, partirà dalla panchina. Per quanto concerne l'aspetto tattico, molto dipenderà dalla scelta che l'allenatore farà per quanto riguarda la composizione dell'attacco. Se Grosso deciderà di rimpiazzare Caso con un calciatore con più o meno le stesse caratteristiche dell'ex Genoa (Insigne) o, come è già accaduto nell'ultima trasferta vinta a Cosenza, puntare sulla coppia composta da Moro e Mulattieri. Nel primo caso vedremo un Frosinone con modulo 4-3-3, mentre nel secondo con un 4-3-1-2 che può diventare tranquillamente un 4-4-2. Per chiudere, il probabile undici anti Ascoli dovrebbe quindi vedere Turati in porta, che agirà alle spalle di una difesa composta, da destra a sinistra, da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e uno tra Cotali o Frabotta. A centrocampo Garritano, Mazzitelli e Boloca, e in aattacco Rohden e due, come detto, tra Insigne, Moro e Mulattieri. Nel caso la scelta dovesse ricadere sugli ultimi, allora è molto probabile che in mediana arretri Rohden, con Garritano più avanti.