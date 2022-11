Continua nella massima tranquillità sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino la preparazione del Frosinone capolista all'insidiosa trasferta di venerdì sera ad Ascoli. Nella seduta di ieri pomeriggio Grosso, dopo la fase del riscaldamento, ha impegnato il gruppo squadra in un lavoro tattico intenso e in una serie di partite a tema. Borrelli e Oyono si sono allenati a parte, mentre Kone e Ciervo hanno continuato con le terapie. Borrelli ha accusato un lieve forma influenzale che ha comunque superato. La sosta che il campionato osserverà dopo la trasferta nelle Marche, giunge opportuna per Ciervo e Kone. Permetterà al centrocampista di guarire dall'infortunio al piede destro che lo tiene attualmente fuori squadra e all'attaccante di recuperare la condizione migliore dal problema ai flessori accusato durante la partita con il Perugia.

Ipotesi di formazione

A due giorni dalla gara del "Del Duca" si può abbozzare una formazione che potrebbe essere la stessa che Grosso ha mandato in campo sabato contro il Perugia. Con l'unico dubbio che riguarderebbe il ruolo di terzino sinistro per il quale c'è il solito ballottaggio tra Cotali e Frabotta. Insomma il Frosinone dovrebbe affrontare i bianconeri con Turati in porta e con la difesa a quattro composta da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali o Frabotta; Garritano, Mazzitelli e Boloca a centrocampo con il tridente offensivo formato da Rohden, Moro e Caso. Con Mulattieri e gli altri canarini valide pedine da mandare in campo nel secondo tempo.

I meriti della capolista

Il Frosinone sta continuando a gettare le basi per raggiungere traguardi importanti. Lo sta facendo trasformando lo "Stirpe" in un fortino impossibile da abbattere nel senso che finora le sei squadre che vi hanno giocato non solo non hanno fatto punti ma non vi hanno realizzato alcun gol. Se la striscia di risultati positivi dovesse allungarsi per molti turni ancora, tutto potrebbe succedere. Per ora possiamo dire che la formazione di Grosso è al primo posto con le seconde distanziate di cinque punti. Che ha la migliore difesa (7 reti), che dopo la Reggina ha la migliore differenza retì (+11 contro +12) e che solo altre sette formazioni, tra l'altro distanziate di molto, hanno fatto più gol di quelli subìti. Che finora non ha calciato rigori come Como, Brescia, Spal, Ternana e Venezia mentre quattro ne ha avuti il Pisa, tre ne hanno calciati Bari, Genoa, Sudtirol tanto per citare alcun squadre). Che finora i 23 canarini impiegati da Fabio Grosso hanno l'età media di anni 25,8 contro i 29,2 del Bari, i 28,9 dell'Ascoli, i 28,6 del Sudtirol, i 28,5 della Reggina, i 28,1 della Ternana. i 28 anni del Benevento. E potremmo ancora continuare con i numeri che supportano l'attuale classifica di capitan Lucioni e compagni insieme al merito più importanti di proporre un calcio che diverte e che vince anche.