Dopo la quinta vittoria consecutiva che ha consolidato l'ambita posizione di capolista che comporta onori ma anche oneri crescenti, il Frosinone è tornato in campo ieri pomeriggio per iniziare la preparazione ad un altro impegnativo incontro con l'Ascoli, in calendario venerdì sera sul rettangolo di gioco dello stadio "Del Duca", già teatro di ben undici sfide in ben quattro diversi campionati. Impegnativo dal momento che la formazione di Cristian Bucchi è reduce dalla striscia di quattro risultati utili consecutivi con tre vittorie, due fuori casa e precisamente a Bari e a Venezia (sempre per 2 a 0) nonché in casa sul Cagliari 2 a 1, e del pareggio di sabato scorso, conquistato al "Rigamonti" di Brescia.

Quattro risultati positivi che dimostrano lo stato di buona salute che gode l'undici bianconero che occupa il settimo posto della classifica a otto punti dai canarini. Ieri pomeriggio, dunque, è scattata per capitan Lucioni e compagni l'importante "operazione Marche" che dovrà essere affrontata con la stessa determinazione con cui sono stati ottenuti gli attuali ventisette punti, frutto di nove vittoria grazie ai sedici gol messi a segno e ai due soli incassati. Grosso e il suo staff hanno impegnato il gruppo squadra nel lavoro aerobico concluso con una serie di esercitazioni tecniche. Oyono ha continuato ad allenarsi parzialmente in gruppo, mentre Borrelli ha svolto un lavoro differenziato. Solo terapie, infine per Ciervo e Kone.

L'ivoriano ancora out

Il centrocampista ex Torino salterà anche la trasferta di Ascoli per sfruttare la sosta di due settimane, che il campionato osserverà dopo la partita di venerdì, e tornare ed essere pronto per l'incontro che il Frosinone disputerà al "Benito Stirpe" domenica 27 novembre contro il Cagliari (ore 15). Kone ha accusato una infrazione al quinto metatarso del piede destro che si sta cercando di superare con le terapie del caso. Per quanto riguarda Oyono il recupero completo è ormai prossimo. Il giovane difensore di fascia è stato costretto a saltare otto incontri per aver accusato l'infortuno allo scafoide del piede destro durante la seduta di rifinitura, svolta alla vigilia della trasferta di Cittadella del 10 settembre scorso.

Potrebbe tornare a disposizione e finire in panchina anche per la prossima gara, mentre qualche dubbio c'è per Ciervo che ieri, come detto, non si è allenato. Niente di preoccupante, invece, per Borrelli che ha svolto solo per precauzione un allenamento differenziato. In ogni caso, venerdì per Grosso non ci saranno problemi di formazione dal momento che la rosa è ben fornita in ogni reparto. Anzi il tecnico avrà gli ormai soliti problemi di scelta quando dovrà ricorrervi per schierare in campo l'undici migliore. Insomma le alternative non mancano potendo disporre di tutti gli altri canarini che sono in un periodo di forma rassicurante. Sia sotto il profilo fisico che mentale. Insomma anche allo stadio "Del Duca" in campo si sarà un Frosinone deciso a difendere il primo posto.