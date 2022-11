Il Frosinone continua ad inanellare record su record. La vittoria di sabato contro il Perugia è stata la sesta da inizio campionato in altrettante gare giocate allo stadio "Benito Stirpe". L'ennesima, dalla prima giornata, in cui ha mantenuto la porta di Turati immacolata. Ma anche il quinto successo consecutivo dell'ultimo periodo. Conseguenza di tutto ciò, che la squadra di Fabio Grosso vola sempre più in alto. E senza paura. Dopo i tre punti conquistati contro gli umbri, Lucioni e compagni vantano cinque lunghezze di vantaggio nei confronti del Genoa secondo e sei sulla Ternana terza. Anche se i liguri devono ancora giocare la gara di questa dodicesima di andata (stasera sul campo della Reggina, clicca qui per seguire il livescore della partita).

Ma quello che più conta è che questo Frosinone sta dimostrando di saper vincere in mille modi diversi. Molto spesso lo ha fatto tramite il gioco, ma quando è stato necessario anche sapendosi adattare alle difficoltà che gli ha creato questo o quell'avversario sceso in campo con il solo intento di non far giocare la squadra di Grosso. In poche parole, come è accaduto contro il Perugia di un vecchio marpione della panchina quale Fabrizio Castori. La sua squadra è arrivata allo "Stirpe" per difendersi bloccando le fonti del gioco dei giallazzurri e poi ripartire in contropiede. E nei primi venti minuti è riuscita molto bene nel suo intento. Due interventi non facili di Turati e, di contro, nessun pericolo per il portiere dei biancorossi.

Ma il Frosinone non è caduto nella trappola del tecnico marchigiano. Ossia non si è fatta prendere dall'ansia di sbloccare il risultato a tutti i costi, ha mutato un paio di posizioni in campo trasformando il 4-3-3 di partenza il un 4-4-2 (Caso schierato più vicino a Moro e Garritano dirottato sulla sinistra del centrocampo) e senza rischiare più nulla ha iniziato ad alzare piano piano il baricentro. Fino a trovare il gol proprio grazie ai movimenti di Moro e Caso (incontro al pallone per fare uscire i centrali di difesa avversari) e l'incursione alle loro spalle di Rohden (in quel momento esterno destro della mediana a quattro), non seguito da Beghetto. Esempio lampante di cinismo, lucidità e maturità. Qualità fondamentali nel gioco del calcio, e che la squadra di Grosso migliora partita dopo partita. Altro motivo per cui volare sempre più in alto non fa paura.

E da oggi si pensa all'Ascoli

Ma sempre restando concentrati partita dopo partita a cominciare quindi da quella che venerdì sera vedrà i canarini impegnati nell'anticipo sul campo dell'Ascoli. Una gara alla quale Lucioni e compagni hanno iniziato a pensare da ieri mattina quando si sono ritrovati alla "Città dello Sport" di Ferentino. Lavoro defaticante per chi era sceso in campo il giorno prima e partitella per tutti gli altri. Oggi, nuovo appuntamento al pomeriggio nel quale gli osservati speciali, oltre a Oyono e Kone che hanno saltato la gara contro il Perugia per infortunio, anche Borrelli e Ciervo che proprio nella sfida di sabato hanno accusato qualche piccolo problema fisico che dovrà essere valutato.