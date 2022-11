Il Frosinone batte anche il Perugia ed è sempre più solo in vetta alla classifica in virtù dei risultati delle altre squadre. I giallazzurri centrano il pokerissimo di vittorie consecutive superando tra le mura amiche il Perugia per 1 a 0 con un gol di Marcus Rohdén al quarantunesimo del primo tempo. I ragazzi di Grosso si confermano schiacciasassi allo "Stirpe" con la sesta vittoria su sei partite senza, tra l'altro, aver mai subito un gol. Lunedì scenderà in campo la seconda in classifica, Genoa, sul campo della Reggina.