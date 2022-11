Una partita dal sapore del tutto particolare quella che oggi, con fischio d'inizio alle 16.15, vedrà il Frosinone ospitare il Perugia. Clicca per seguire il livescore della partita. Da anni tra la tifoseria ciociara e quella umbra non corre buon sangue. E questo lo sanno bene Grosso e i suoi ragazzi, che avranno quindi una motivazione in più per regalare una gioia ai loro supporter. Ma sarà soltanto una delle tante. Perché le ragioni per ottenere questo pomeriggio l'intera posta in palio sono a dir poco molteplici.

Al "Benito Stirpe" Lucioni e compagni hanno vinto tutte e cinque le gare fin qui giocate dal inizio campionato e non vorranno quindi farsi sfuggire la sesta. In casa non hanno mai preso gol, e allora cercheranno di allungare l'imbattibilità interna del loro portiere Turati. C'è poi da vendicare il pesante 0-3 subito nell'ultima sfida con gli umbri e, dulcis in fundo, difendere quel meritato primo posto che occupano in tutta solitudine. Sulla carta il successo è più che alla portata di mano visto e considerato che il Perugia occupa l'ultimo posto di classifica, ma allo stesso tempo il Frosinone sa che per riuscire a guadagnare i tre punti dovrà dare il massimo. Anche perché non va assolutamente dimenticato che alla guida tecnica degli umbri c'è un allenatore che a preparare le gare dal punto di vista delle motivazioni e della cattiveria agonista è un vero maestro: Castori.

Difesa e contropiede il suo motto tattico e quindi avversario più difficile da affrontare in casa che in trasferta (Reggina docet). Servirà, pertanto, un Frosinone paziente e bravo a interpretare nel migliore dei modi ogni fase della partita. Che non dovrà mai prestare il fianco alle ripartenze degli avversari e sfruttare con grande cinismo ogni occasione che riuscirà a creare.

Aspetto tecnico e tattico

A questo punto entriamo come sempre nell'aspetto più squisitamente tattico e tecnico partendo dal primo. Con molte probabilità mister Grosso, alla luce del recupero totale o quasi di Caso, dovrebbe riproporre il 4-3-3 a differenza delle due punte "pesanti" che si sono viste sabato scorso a Cosenza. L'ex Genoa riprenderebbe il suo posto sulla corsia sinistra del tridente d'attaco. Per quel che concerne il resto dell'undici iniziale, premesso che della lista dei convocati non fa parte nemmeno questa volta Oyono, c'è poi da sottolineare il fatto che sia Moro che Kone nell'ultima settimana hanno svolto soltanto due sedute con il resto dei compagni e quindi quasi certamente partiranno dalla panchina. Chi sta bene, invece, è Sampirisi, che a questo punto dovrebbe riprendersi la maglia di esterno destro di difesa a discapito di Monterisi. Solito dubbio, infine, per quel che concerne la fascia sinistra del pacchetto arretrato, con Frabotta che appare in vantaggio nei confronti di Cotali e, questa volta, anche al centro dell'attacco tra Borrelli e Mulattieri. In definitiva l'undici anti Perugia dovrebbe vedere Turati in porta, che agirà alle spalle di una difesa composta da uno tra Sampirisi e Monterisi, Lucioni, Ravanelli e un altro, come detto, da scegliere tra Cotali e Frabotta. A centrocampo Garritano, Mazzitelli e Boloca, e in avanti Rohden, Caso, e uno tra Borelli o Mulattieri.