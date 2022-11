Notizie positive dalla "Città dello Sport" di Ferentino dove il Frosinone ieri mattina ha svolto la penultima seduta di allenamento di preparazione alla gara di domani contro il Perugia. Luca Moro è tornato in campo dopo i due giorni di forzato riposo a causa di una fastidiosa tonsillite ed è stato recuperato molto probabilmente per la panchina. Dopo l'attaccante si sta cercando di mettere a disposizione del tecnico il centrocampista Ben Kone, ma anche lui finirebbe in panchina e comunque a disposizione di Grosso. Come detto, la squadra si è allenata ieri mattina ed è stata impegnata, dopo la fase del riscaldamento, in esercitazioni tattiche e su palle inattive. Parzialmente in gruppo Oyono mentre Kone ha svolto un lavoro differenziato.

Stamattina la rifinitura, importante per valutare le condizioni dei singoli, soprattutto per quanto riguarda l'ex Torino. Poi toccherà a Grosso assumere le decisioni finali per quanto riguarda lo schieramento iniziale. Due dovrebbero essere le novità rispetto alla gara di sabato scorso, il difensore Sampirisi e l'esterno offensivo Caso che, contro il Cosenza, sono entrati in campo nel secondo tempo (quest'ultimi nell'ultima mezz'ora e il primo negli ultimi quattro minuti schierato come "braccino" di destra della difesa a tre per portare a casa la vittoria. E a proposito di difesa a tre e molto probabilmente a cinque con i due laterali molto bassi, il Frosinone dovrà attaccarla domani pomeriggio quando di fronte avrà il Perugia di Fabrizio Castori. E dovrà avere la pazienza necessaria per superarla senza farsi prendere dalla frenesia del gol subito e a tutti i costi se non riuscisse a sbloccare il risultato iniziale nelle prime battute dell'incontro.

Borrelli o Mulattieri

Con Moro con tutta probabilità in panchina, Grosso dovrà scegliere uno dei due attaccanti per sfondare il molto probabile bunker della formazione biancorossa. Alludiamo a Borrelli e a Mulattieri, con il primo che dovrebbe spuntarla dal momento che è più prima punta del compagno di squadra e, quindi, più da area di rigore. Ovviamente stiamo parlando del Frosinone schierato con la difesa a quattro, il centrocampo a tre e con il tridente offensivo ritenendo Caso nelle condizione migliore di scendere in campo fin dall'inizio. In questo caso la formazione iniziale potrebbe vedere Turati in porta con la difesa a quattro formata da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Fabrotta o Cotali; il centrocampo con Mazzitelli al centro e con le mezze ali Boloca e Garritano e, in avanti, Rohden, Borrelli o Mulattieri e Caso. Diverso il discorso se il fantasista ex Cosenza non dovesse fare parte della formazione iniziale. A questo punto Grosso potrebbe schierare le due punte e per il resto mandare in campo gli stessi di Cosenza con la sola eccezione di Sampirisi al posto di Monterisi. In tal caso aumenterebbero anche le possibilità dell'impiego di Frabotta mancando in avanti un esterno alto fisso quale è di solito Caso. Comunque oggi potremmo sapere qualcosa di più preciso dalle dichiarazioni di Fabio Grosso nel corso della conferenza stampa della vigilia.