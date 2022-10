Un Frosinone non brillantissimo come in altre occasioni, ma determinato e concreto dall'inizio alla fine, ha espugnato in rimonta (2-1) il campo del Cosenza, ottenendo la quarta vittoria di fila di questa ultima parte di campionato. Un successo che ha permesso ai canarini di confermarsi al comando della classifica del campionato, e in tutta solitudine dopo il pareggio del Genoa. Ma, soprattutto, vantano quattro punti sulla terza della graduatoria generale.

La tattica

Per la trasferta del "San Vito-Marulla" il tecnico Fabio Grosso deve rinunciare al solo Oyono infortunato, mentre rispetto alla gara vinta nel turno precedente in casa contro il Bari recupera Sampirisi che, però, parte dalla panchina. Per quanto riguarda la formazione iniziale, poi, sono tre le novità rispetto a quella che ha sconfitto i pugliesi. Sulla sinistra del pacchetto arretrato Frabotta è preferito a Cotali, a centrocampo torna dal primo minuto Boloca che prende il posto di Kone, e in attacco Caso parte dalla panchina e per la prima volta dall'inizio giocano insieme Moro e Mulattieri. E, guarda caso, entrambi vanno a segno. L'impiego in contemporanea dell'ex Sassuolo e dell'ex Inter, vede il classico 4-3-3 di partenza diventare sovente un 4-3-1-2 piuttosto che un 4-2-3-1. Ago della bilancia da questo punto di vista come sempre la posizione di Garritano, libero di agire largo sulla destra del tridente offensivo ma anche di accentrarsi alle spalle delle due punte che in quel caso si stringono per giocare molto più vicine.

La cronaca

La prima occasione della gara arriva al 18' ed è per il Frosinone. Garritano si libera al limite e calcia un ben sinistro a giro che fa la barba all'incrocio dei pali. Passano due minuti e al primo affondo il Cosenza si porta in vantaggio. Lancio lungo dell'estremo difensore dei calabresi sul quale Ravanelli sbaglia il tempo dell'impatto di testa con il pallone e serve involontariamente nello spazio Merola che si presenta solo davanti a Turati e lo supera. I ciociari non ci stanno e già al 24' vanno vicini al pareggio. Garritano per Moro che colpisce di testa trovando la miracolosa parata in angolo di Marson. Ma l'uno a uno è nell'area e arriva tre minuti più tardi. Palla in area per la testa di Rohden che fa la sponda per Moro che, sempre di testa, da due passi batte l'estremo difensore avversario.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con la formazione di Fabio Grosso subito in avanti e al 4' Rohden da buona posizione colpisce male e manda alto. Al 12' ci prova Mulattieri con un diagonale di destro che finisce di poco al lato. Il Frosinone spinge e al 25' sfiora il vantaggio con Boloca la cui conclusione viene respinta in maniera fortunosa sulla linea di porta. Ma il gol del sorpasso è nell'area e arriva sul proseguo dell'azione. Kone, per Mazzitelli che mette in mezzo all'area dove Mulattieri anticipa tutti e realizza le rete del definitivo 2 a 1.