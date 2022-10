Solo buone notizie dal campo della "Città dello Sport" di Ferentino in vista della partita che il Frosinone dovrà disputare nel primo pomeriggio di domani allo stadio "San Vito-Gigi Marulla" di Cosenza. Nella seduta di ieri Mario Sampirisi è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Antony Oyono ha concluso il ciclo di terapie e ha lavorato sul campo svolgendo un allenamento differenziato. Se l'ex difensore del Monza sarà a disposizione di Fabio Grosso per la trasferta in Calabria, il più giovane terzino gabonese dovrebbe rientrare nei ranghi nel corso della prossima settimana.

Sampirisi è stato costretto a saltare l'ultima partita contro il Bari a causa di una lieve forma di affaticamento agli adduttori, mentre per quanto riguarda Oyono la microfrattura allo scafoide del piede destro lo ha costretto a riposo forzato a partire dal 5 settembre in poi. In effetti è stato in campo soltanto nelle partite esterne di Modena e di Benevento e nelle due in casa con Brescia e Como, sostituito poi da Sampirisi. Tornando alla seduta di ieri pomeriggio, il programma prevedeva, dopo la fase del riscaldamento, lavoro tattico ed esercitazioni tecniche che il gruppo squadra ha affrontato con il massimo impegno in vista di una partita che sarà sicuramente molto impegnativa.

A Cosenza c'è aria di contestazione nei confronti della squadra dopo i cinque gol subiti in casa della Spal e può essere superata solo se la formazione dei lupi riuscirà a conquistare un risultato positivo. Come detto Sampirisi si è allenato in gruppo e Oyono a parte. Stamane la conclusione della preparazione con la rifinitura e con l'infermeria finalmente vuota.

Ipotesi di formazione

Fatta eccezione per Oyonio, quindi, Grosso ha l'intera rosa a disposizione per decidere lo schieramento iniziale di domani. Anche per questo il tecnico dei ciociari sarà ancora una volta chiamato a sciogliere dei dubbi di abbondanza che potrebbero essere due in difesa e uno in attacco. Fermo restando l'impiego di Turati, Lucioni e Ravanelli, il tecnico dovrà decidere a chi affidare le due maglie delle corsie esterni. La prima scelta riguarda Sampirisi e Monterisi con il tecnico che dovrà valutare le condizioni del primo se sarà in grado di scendere in campo dal primo minuto o meno, mentre la seconda è di diversa natura e riguarda Cotali, che assicura una fase difensiva più solida, o Frabotta che, invece, garantisce una fase offensiva più incisiva. Chi dei due giocherà all'inizio? Per il centrocampo si dovrebbe andare verso la conferma in blocco di Kone, Mazzitelli e Garritano, la cui posizione in campo può fare variare l'assetto tattico del Frosinone. La terza scelta riguarderebbe chi tra Moro e Mulattieri sarà nella formazione iniziale. Finora Moro, dopo avere saltato la prima di campionato, ha giocato sette volte all'inizio e in due gare ha rilevato Mulattori. Che da parte sua ha cominciato a giocare in tre partite mentre nelle alte sette è subentrato al compagno nel secondo tempo. Ma non si può nemmeno tralasciare l'ipotesi che tra i due "contendenti" in sana competizione alla fine la scelta del tecnica non premi Gennaro Borrelli che, nei cinquanta minuti complessivi disputati nella fase finale di cinque partite, ha realizzato due reti come Moro, che in campo c'è stato 562', e una in mano di Mulattieri che ha giocato 365'.