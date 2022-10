Dopo due giorni di riposo per godersi il quinto successo di fila al "Benito Stirpe" sul Bari (o meglio dopo la seduta di scarico di domenica mattina) il Frosinone di Fabio Grosso è tornato ieri sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per cominciare a preparare la trasferta di sabato sul campo del Cosenza che non sarà facile dopo la "manita" che la formazione di Dionigi ha subìto nell'ultimo turno a Ferrara da parte della Spal. Ieri pomeriggio il gruppo squadra ha svolto la prima vera seduta settimanale con Grosso e e il suo staff di collaboratori che l'hanno impegnato in un lavoro aerobico, concluso con una serie di esercitazioni tecniche.

Il tutto in un ambiente ideale che accompagnerà i canarini durante il breve periodo della preparazione alla partita contro i lupi rossoblu. Ormai il ruolo di capolista, se crea onori e gloria e speriamo il più a lungo possibile, comporta anche un fardello di oneri che bisogna onorare sul campo. Tornando alla seduta di ieri, mentre Caso ha lavorato in gruppo, Sampirisi ha svolto un allenamento differenziato.

Le condizioni dell'attaccante, che tra l'altro torna a giocare al "San Vito-Marulla" da grande ex, stanno migliorando di giorno in giorno e il ragazzo di Torre Annunziata ne ha ancora tre per recuperare al meglio dall'infortunio alla spalla che, contro il Bari, ne ha ridotto il rendimento in maniera consistente. Per quanto riguarda Sampirisi, tra oggi e domani potrebbe anche tornare ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito i postumi della forma di affaticamento muscolare accusato durante la scorsa settimana. È chiaro che sarà l'osservato di turno nelle prossime sedute che, come al solito, si concluderanno alla vigilia dell'incontro.

Nel caso venga recuperato, il suo impiego dall'inizio nella gara di sabato sarebbe comunque tutto da valutare. Attenzioni anche per tutti gli altri canarini perché in campo dovranno andarci gli undici che, sotto l'aspetto fisico, stanno al massimo della condizione. E questo perché contro la squadra di mister Dionigi ci sarà da lottare dall'inizio alla fine in ogni parte del rettangolo di gioco. Per quanto riguarda Oyono, ancora terapie ma il periodo di recupero dovrebbe volgere ormai al termine. Per oggi, infine, il programma di lavoro prevede una doppia seduta di allenamento.

Il prossimo avversario

Il Cosenza ha finora disputato quattro partite in casa e sei in trasferta che gli hanno fruttato undici punti, sei conquistati sul campo amico grazie ai successi sul Modena 2 a 1 e sul Como 3 a 1, e cinque dopo la vittoria di Benevento 2 a 1 e ai pareggi con la Ternana e con il Sudtirol con il risultato di 1 a 1. La netta sconfitta di sabato scorso, terza consecutiva dopo il 3 a 0 di Reggio Calabria e il 2 a 1 subìto in casa dal Genoa, ha aperto una crisi che la eventuale quarta sconfitta consecutiva nella gara contro la capolista aggraverebbe ulteriormente. Anche per questo l'incontro diventa più impegnativo per Lucioni e compagni. Di positivo per il Frosinone c'è, comunque, il fatto che allo stadio "San Vito-Marulla" la formazione ciociara non ha mai perso in tutte le gare di Serie B. Tre fin qui gli incontri disputati nei quali ci sono state due vittorie e un pareggio Ed è un buon punto di partenza per affrontare l'impegno da capolista.