Una doppietta di Coda del Genoa (che espugna Terni) regala il primato in classifica al Frosinone, in coabitazione proprio con i liguri anche se i giallazzurri sono davanti in virtù di una migliore differenza reti. Continua il momento magico del Frosinone che, nel prossimo turno, sarà impegnato sul campo del Cosenza reduce da tre sconfitte di fila, ultima delle quali maturata oggi con un pesante 5-0 in casa della Spal.