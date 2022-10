Il Frosinone vince 1 a 0 contro il Bari e vola in testa alla classifica in attesa della gara tra Ternana e Genoa. Il gol decisivo è stato realizzato da Borrelli al 92esimo minuto. La vittoria è arrivata al termine di una gara molto sofferta a causa di un Bari che si è difeso nella propria metà campo per tutta la partita. Grande entusiasmo tra i tifosi giallazzurri.