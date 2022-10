Per la decima giornata di andata del campionato cadetto, con fischio d'inizio alle ore 14 il Frosinone attende allo stadio "Benito Stirpe" la visita del Bari. Si tratta del big match di giornata, considerando che le due squadre sono appaiate al secondo posto di classifica (insieme alla Reggina) con una sola lunghezza di distacco dalla capolista Ternana. Segui il livescore della partita.

I giallazzurri arrivano a questa gara caricati dal successo ottenuto nell'ultimo turno a Venezia, e con tutte le intenzioni di chiudere una spettacolare pokerissimo per quanto riguarda le partite sul rettangolo di gioco amico. Nei quattro incontri fin qui giocati in casa, infatti, Lucioni e compagni hanno sempre ottenuto il bottino pieno superando nell'ordine e con pieno merito il Brescia, il Como, il Palermo e la Spal. Ma vincere la quinta di fila allo "Stirpe" non sarà questo pomeriggio cosa semplice.

Classifica del Bari, di cui abbiamo già detto, a parte, non può certo passare sottobanco il fatto che dalle cinque partite giocate ad oggi lontano da casa per la formazione di Mignani, sono arrivati ben tredici punti frutto di un pareggio all'esordio al "Tardini" di Parma e quindi le quattro vittorie di fila contro Perugia, Cosenza, Cagliari e Venezia. In definitiva per calare il pokerissimo il Frosinone dovrà compiere una vera e propria impresa. Certamente alla portata, se la compagine di Fabio Grosso riuscirà a dare vita a una prestazione che dovrà rasentare la perfezione in entrambe le fasi di gioco.

Aspetto tecnico e tattico

Per quanto riguarda a questo punto l'aspetto più prettamente tecnico, per la gara odierna Fabio Grosso dovrà fare a meno, oltre che del solito Oyono ancora infortunato, anche di Sampirisi che è stato costretto allo stop per affaticamento nei giorni scorsi e non fa parte della lista dei convocati. Una brutta tegola per il Frosinone visto che i due assenti ricoprono lo stesso ruolo e a questo punto il tecnico dei ciociari dovrà inventare il laterale di destra della linea arretrata. A meno che Grosso non decida per un cambio di modulo o meglio fi schierare la difesa a tre. Caso e Kone, invece, che anche loro in settimana hanno accusato piccoli problemi fisici, fanno parte della lista dei convocati e potrebbero anche far parte dell'undici iniziale. In tal caso la formazione anti Bari potrebbe ricalcare quella che venerdì scorso ha espugnato Venezia, con uno al posto di Sampirisi e i soliti due ballottaggi da sciogliere. Il primo riguarda la fascia sinistra di difesa con Frabotta che incalza Cotali, mentre il secondo la punta centrale tra Moro e Mulattieri. In definitiva l'undici anti Bari dovrebbe vedere Turati in porta, schierato alle spalle di una difesa composta dal sostituto di Sampirisi, Lucioni, Szyminski e uno, come detto, tra Cotali e Frabotta. A centrocampo Garritano, Mazzitelli e Kone, mentre in avanti Caso, Rohden, Moro o Mulattieri. Tatticamente si dovrebbe vedere il solito 4-3-3 in grado di variare senza problemi e diventare un 4-2-3-1 a seconda della posizione di Garritano, ma come detto, senza scartare a priori l'ipotesi di una retroguardia a tre (Szyminski, Lucioni e Ravanelli).