Due squadre imbattute a... metà. Il Frosinone finora ha sempre vinto in casa le quattro gare che vi ha disputato, mentre il Bari non ha mai perso nelle cinque lontano dal "San Nicola" (ben quattro successi e un pareggio). Il Frosinone ha superato il Brescia 3 a 0, il Como 2 a 0, il Palermo 3 a 0 e la Spal 2 a 0. I "galletti", invece, in trasferta hanno pareggiato a Parma (2-2) e poi vinto di fila a Perugia (3-1), Cosenza (1-0), Cagliari (1-0) e Venezia (2-1). L'unica differenza la fanno le reti fatte e subìte che per l'undici di Fabio Grosso e di più 8 (14/6) mentre è di più 7 (18/11) per la formazione di Michele Mignani. Ed anche il fatto che al "Benito Stirpe" Stefano Turati non è stato ancora mai battuto.

Dunque di fronte si troveranno due formazioni sicuramente competitive ed entrambe affronteranno la sfida con l'obiettivo di fare prevalere le rispettive qualità, emerse soprattutto negli incontri in trasferta per quella biancorossa e nelle partite disputate nel suo fortino di viale Olimpia per quanto riguarda i giallazzurri. Quindi ci sarà grande competizione in campo (e ci auguriamo leale) ed anche sugli spalti e all'esterno dello stadio (ed anche qui vogliamo sperare che tutto fili liscio senza alcun incidente). Anche per togliere quella negativa etichetta di "partita a grosso rischio" che è stata appiccicata sull'incontro.

Dal campo

Per il gruppo squadra giallazzurro è stato un martedì di doppia seduta, al termine del quale resta intatta l'incognita riguardante Giuseppe Caso. Supererà il problema alla spalla destra che non gli sta permettendo di effettuare una completa preparazione all'incontro? E in caso affermativo l'attaccante avrà la forza di affrontare l'impegno come se nulla fosse accaduto? Interrogativi che Grosso si troverà di fronte se la punta esterna dovesse, alla fine, essere nella condizione di fare parte del gruppo dei ventitré canarini a disposizione. Tornando alle sedute di allenamento, intenso lavoro aerobico al mattino mentre nel pomeriggio, il gruppo squadra ha svolto una serie di esercitazioni concluse con alcune partite a tema. Non vi hanno partecipato Kone, che ha lavorato a parte, nonché Oyono e Caso che hanno continuato il ciclo di terapie.

Ipotesi di formazione

Per la partita contro il Bari il tecnico ha recuperato Lulic e Insigne mentre anche Kone potrebbe tornare a lavorare in gruppo. Resta, come detto, l'incognita Caso. Escludendo per ora la sua presenza iniziale, potrebbero esserci altre novità rispetto a sabato scorso. In particolare il dubbio riguardante la scelta di uno tra Cotali e Frabotta, nonché a chi affidare la maglia della punta centrale tra Moro, Mulattieri e Borrelli che a Venezia ha offerto una prestazione molto positiva. Si fa prima a elencare i canarini che dovrebbero inizialmente scendere in campo e sono Turati, Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Mazzitelli, Kone, Garritano e Rohden.