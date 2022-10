Il ritorno al successo del Frosinone lontano dallo "Stirpe" è arrivato soprattutto grazie a un secondo tempo di grande livello da parte dei canarini. E così i giudizi riguardanti la gara di Venezia hanno visto premiati soprattutto i calciatori che Grosso ha mandato in campo nel corso della ripresa. Alla resa dei conti, comunque, tre soltanto quelli poi sostituiti che non hanno ottenuto una media voto generale quantomeno sufficiente.

Il migliore in campo è risultato l'autore della prima rete dei giallazzurri: Giuseppe Caso. Il capitano ha chiuso la contesa con una media di 7,33. Alle sue spalle uno dei subentrati dei quali parlavamo prima e autore tra l'altro del secondo gol: Samuele Mulattieri (7,00). L'attaccante ha preceduto altri due compagni che sono entrati sempre dalla panchina: Gianluca Frabotta (6,83 ) e Gennaro Borrelli (6,75).

Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa nona giornata di andata premettendo subito che la media più alta è diventata proprio quella di Gennaro Borrelli, che, però, avendo dalla sua una sola presenza, non può al momento essere considerato per quella che sarà la classifica finale.

Motivo per cui in testa troviamo sempre Marcus Rohden, anche se il suo vecchio 6,71 si è abbassato nell'attuale 6,63. Anche la media generale del suo primo inseguitore, Ben Kone è scesa passando da 6,67 a 6,69. E così l'ivoriano è stato avvicinato da Fabio Lucioni che ha migliorato il vecchio 6,48 nell'attuale 6,57 e ha scavalcato il terzo della classe della scorsa settimana: Giuseppe Caso. La punta esterna giallazzurra è passata, infatti, da 6,55 a 6,46 . Si riprende il quinto Luca Garritano che scavalca Luca Mazzitelli. Il primo è sceso da 6,39 a 6,34, mentre il secondo da 6,42 a 6,31. Al settimo posto c'è sempre Anthony Oyono, che anche a Venezia non è sceso in campo in quanto infortunato (6,27), che precede Luca Ravanelli (6,25).

Con media oltre la sufficienza troviamo quindi: Samuele Mulattieri (6,17), Przemyslaw Szyminski (6,20), Luca Moro (6,16) Riccardo Ciervo (6,14), Daniel Boloca (6,13), Stefano Turati e Mario Sampirisi (6,10) e Matteo Cotali (6,07). Media negativa al momento per: Milos Bocic (5,97), Karlo Lulic (5,96), Roberto Insigne (5,90), Gianluca Frabotta (5,78) Andrea Oliveri (5,58) e Ilario Monterisi (5,33).