Archiviato il ritorno alla vittoria in trasferta, arrivato venerdì sera a Venezia e che mancava da tre gare consecutive nelle quali c'erano state altrettante sconfitte, il Frosinone guarda avanti e inizia a pensare al prossimo impegno di campionato. Sabato mattina i giallazzurri hanno svolto una seduta defaticante in Veneto per poi fare ritorno in Ciociaria e quindi, dopo il riposo di ieri, da oggi inizieranno a lavorare in vista del big match di sabato.

Con fischio d'inizio alle 14, infatti, il Frosinone scenderà in campo al "Benito Stirpe" per affrontare il Bari che nella graduatoria generale occupa la seconda piazza in compagnia della formazione di Fabio Grosso, della Reggina e del Genoa. Una ripresa nella quale osservati speciali saranno Lulic e Insigne, che per piccoli problemi fisici hanno saltato la trasferta del "Penzo", ma soprattutto Caso che venerdì sera è stato costretto a chiedere il cambio dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa per un infortunio alla spalla che sarà meglio valutato in questi giorni. Una sua eventuale assenza contro i "galletti" rappresenterebbe un problema di non facile soluzione.

Sicuramente Grosso ha in rosa un calciatore che può prendere il posto di Caso, ma poi bisognerà cercare di non far rimpiangere il ragazzo di Torre Annunziata. E questo non sarà facile alla luce delle prestazioni fin qui messe in atto dal classe ‘98 nelle quattro partite giocate dai canarini sul campo amico. Due grandi gol fin qui allo "Stirpe", ma soprattutto una capacità incredibile di saltare l'uomo e creare superiorità contro squadre che badano soprattutto a difendersi. Ma visto che non bisogna fasciarsi la testa prima di essersela rotta, meglio aspettare il verdetto dello staff medico del club di Viale Olimpia.

Spunta un'altra freccia nella faretra di Grosso

Tutto questo quando dalla gara di Venezia il Frosinone ha capito di aver trovato un'altra importante pedina nella sua rosa: la punta centrale Gennaro Borrelli. Nelle prime otto giornate mister Grosso ha dato spazio praticamente a tutta la rosa a sua disposizione (soltanto il secondo e terzo portiere oltre al difensore Kalaj non hanno fatto l'esordio stagionale), ma con qualcuno chiamato sul rettangolo di gioco a risultato ormai acquisto o in positivo o in negativo. Come nel caso dell'ex Pescara. Venerdì sera al "Penzo", invece, Grosso lo ha mandato in campo nell'ultima mezz'ora e lui ha dimostrato che può essere molto utile alla causa Frosinone. Contro l'energica retroguardia dei lagunari, che fino a quel momento aveva lasciato le briciole a Moro e Caso, Borrelli ha dimostrato di avere voglia, determinazione, forza e carattere. Ma anche qualità. Basta andare a rivedere il suo sinistro a giro dal limite dell'area che ha sfiorato l'incrocio o il destro in mezza girata che non è andato a segno soltanto per una parata miracolosa di Joronen. Insomma da qui alla fine Grosso adesso sa che per "sfondare" i muri avversari non ci sono soltanto Moro e Mulattieri, ma anche il buon Gennaro.