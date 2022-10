Fabio Grosso non si stanca di ripeterlo. Anzi siamo convinti lo farà fin quando siederà in panchina. È inutile chiedergli gli undici dello schieramento iniziale. La risposta è e sarà sempre la stessa. «Importanti sono i giocatori che scenderanno in campo - ha sempre sostenuto - e altrettanto lo sono chi subentra nel corso della partita. Abbiamo cinque cambi a disposizione e possono essere determinanti ai fini del risultato».

Mai come in occasione della partita di Venezia, con la sua squadra che ha riallacciato il discorso della vittoria anche in trasferta dopo i primi tre punti di Modena e le tre successive sconfitte lontano dello "Stirpe", le considerazioni del tecnico dei canarini hanno trovato immediato riscontro sui risultati consistenti che hanno cambiato il volto alla prestazione dei canarini, apparsi fino a quel punto incapaci e poco decisi a cercare di riequilibrare le sorti dell'incontro, compromesse dalla rete realizzata da Cheryshev. Insomma la veemente reazione di capitan Lucioni e compagni sul piano della determinazione e della manovra è figlia proprio dei tre cambi simultanei effettuati al 22' del secondo tempo da Fabio Grosso.

Quando ha chiamato fuori Cotali, Garritano e Moro sostituiti nell'ordine da Frabotta, Ciervo e Borrelli dopo aver provveduto ad inizio ripresa alla prima sostituzione di Mulattieri al posto dell'infortunato Caso. A questo punto la partita ha avuto un brusco cambiamento, tutto a favore dei giallazzurri che, dopo appena tre minuti, sono andati in gol con l'inzuccata tempestiva, violenta e precisa di Lucioni su corner calciato da Frabotta. Conquistato il pareggio il Frosinone ha aumentato la pressione nell'area di rigore avversaria con Frabotta che ha mandato in gol i due attaccanti subentrati Mulattieri e Borrelli. La giovane punta ex Pescara si è reso protagonista anche di un paio di altre conclusioni che hanno fatto gridare al gol.

La con un sinistro a giro che ha sfiorato la traversa e la seconda una mezza girata di destro neutralizzata con bravura da Joronen. E così il Frosinone è tornato a vincere in trasferta e può preparare con tutta tranquillità la gara di sabato prossimo con il Bari. Nonostante l'infortunio alla spalla destra accusato da Caso e che sarà valutato con gli accertamenti strumentali nelle prossime ore. Si parla di lussazione ma si spera che non interessi i tendini. Fabio Grosso ovviamente soddisfatto e felice fine gara.

«È stata una grande vittoria - ha detto - su un campo molto difficile e contro una squadra forte. Siamo andati sotto nel primo tempo ma siamo stati bravi a restare nella gara. È uno step mai raggiunto in questo campionato e ce lo teniamo stretto perché è segno di valori importanti. Chi è entrato, lo ha fatto molto bene e per me è qualcosa di bello. Sono anche molto contento perché i cambi hanno fatto bene e ed è un valore in più che ci ritroviamo».