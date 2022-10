La quarta netta e meritata vittoria su altrettante gare giocate in questo inizio campionato allo stadio "Benito Stirpe", non poteva che vedere tutti i canarini scesi in campo (nell'occasione contro la Spal), ottenere una media voto generale positiva. Il migliore in campo è risultato l'autore della spettacolare rete che a inizio ripresa ha permesso ai canarini di portarsi in vantaggio: Giuseppe Caso. La punta esterna dei giallazzurri ha ottenuto addirittura 7,58.

Una delle medie più alte di sempre. Alle sue spalle l'altro marcatore di giornata, Luca Mazzitelli , che ha chiuso la contesa con 6,83. Terza media più alta è stata quella del capitano Fabio Lucioni (6,75), che ha preceduto Ben Kone (6,58), Przemyslaw Szyminski (6,50) e Luca Garritano (6,42). Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa ottava giornata di andata. Per quanto riguarda i primi due posti è rimasto tutto immutato. Nel senso che in vetta troviamo ancora Marcus Rohden.

Lo svedese è tornato in campo dopo l'infortunio, ma solo nella parte finale di gara e quindi senza prendere voto. La sua media pertanto è rimasta di 6,71. Alle sue spalle Ben Kone, che invece ha leggermente abbassato la sua di media passando da 6,68 all'attuale 6,67. Novità, invece, al terzo posto con Giuseppe Caso che ha scavalcato Fabio Lucioni. Il migliore in campo contro la Spal è passato, infatti, da 6,40 a 6,55 , mentre il miglioramento del capitano è stato meno netto: da 6,44 a 6,48.

Cambio di guardia anche per quel che riguarda la quinta piazza dove c'è adesso Luca Mazzitelli, che è salito da 6,21 a 6,42 e ha scavalcato Luca Garritano (l'ex Chievo ha migliorato il suo 6,38 nell'attuale 6,39 ). Al settimo posto c'è sempre Anthony Oyono, che anche con la Spal non è sceso in campo in quanto infortunato (6,27), che precede Luca Ravanelli (anche lui out nella gara di sabato) che vanta 6,25.

Con media oltre la sufficienza troviamo quindi: Luca Moro (6,23), Przemyslaw Szyminski (6,22), Riccardo Ciervo (6,14), Daniel Boloca e Matteo Cotali (6,13), Stefano Turati (6,11), Mario Sampirisi (6,10) e Samuele Mulattieri (6,05). Media negativa al momento per: Milos Bocic (5,97 ), Karlo Lulic (5,96), Roberto Insigne (5,90), Andrea Oliveri (5,58), Ilario Monterisi (5,33) e Gianluca Frabotta 5,25.