Il Frosinone volta pagina dopo la terza sconfitta consecutiva in trasferta, per guardare avanti e pensare alla prossima partita di sabato (ore 16.15) allo stadio "Benito Stirpe" contro la Spal. Ieri pomeriggio i canarini sono tornati in campo dopo il giorno di riposo per iniziare a preparare un incontro che dovrà, come gli altri giocati in casa con la sola eccezione della gara con il Brescia della seconda giornata di campionato, riscattare il ko subìto nel turno precedente.

E speriamo che Lucioni e compagni riescano per la terza volta a tornare al successo con la solita positiva prestazione interna. Dalla "Città dello Sport" di Ferentino, buone notizie per quanto riguarda soprattutto Marcus Rohden che ha dovuto saltare le gare di Cittadella, con il Palermo e di Parma a causa di una lesione al muscolo vasto mediale del ginocchio destro. Oyono, invece, ha continuato a sottoporsi alle terapie per recuperare dall'infortunio allo scafoide del piede destro.

Oggi il difensore si sottoporrà a una vista di controllo per fissare i tempi del recupero. Per il resto la squadra, dopo la fase del riscaldamento, ha effettuato un lavoro aerobico concluso da una serie di esercitazioni tecniche. Oggi è in programma una doppia razione di allenamenti. A questo punto bisognerà seguire il percorso finale del recupero relativo a Rohden. Ieri, come detto in precedenza, lo svedese si è allenato in gruppo solo parzialmente e ci sono da affrontare altre quattro sedute, compresa la rifinitura di venerdì mattina. Comunque sarà molto difficile che il tecnico decida di inserirlo nella formazione iniziale. Di certo più probabile che possa utilizzarlo nella ripresa quando in campo ci sarà bisogno di forze fresche.

Scelte obbligate in mediana

Nella zona nevralgica del terreno di gioco, Fabio Grosso dovrà fare a meno sicuramente di Daniel Boloca, che ha collezionato il quinto cartellino giallo mentre, come detto, sussistono forti dubbi che possa puntare inizialmente su Rohden. In questo caso le soluzioni sono due venendo a mancare anche il secondo centrocampista: il tecnico potrebbe inserire Lulic come mezzala e sarebbe la seconda volta che il croato farebbe parte della formazione iniziale, essendo entrato in altre cinque partite su sei per sostituire un compagno, oppure retrocedere Garritano dal ruolo che sta coprendo di attaccante esterno per completare il reparto con Kone e Mazzitelli.

In ogni caso siamo soltanto agli inizi della preparazione e quindi è prematuro soffermarci ancora sull'assetto della squadra contro la Spal, quando al momento il lavoro di Grosso e del suo staff sarà sicuramente quello di cercare di eliminare quegli errori che sono stati commessi anche sabato scorso contro la formazione dei ducali. Per fortuna al "Benito Stirpe" finora è andato tutto bene con il verdetto del campo che ha sempre premiato chi ha meritato la vittoria.

Ecco il centrocampista Traorè

Intanto nella serata di ieri il club di Viale Olimpia ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista classe 2001 Aliou Traoré. È stato preso a titolo definitivo e firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Il ragazzo era svincolato dopo che nella passata stagione aveva giocato un totale di 38' con la maglia del Parma.