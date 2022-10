Per la terza trasferta consecutiva il Frosinone da vita a una buona gara nella quale avrebbe meritato quantomeno il pareggio e, invece, anche da Parma (dopo Benevento e Cittadella) torna a casa a mani vuote punito dai soliti errori a dir poco evitabili. A commetterli è stato Frabotta che ha praticamente regalato due calci di rigore alla formazione di Pecchia. Poi ci si è messa anche la sfortuna, visto che dopo il bel gol di Moro per l'1-2 arrivato a dieci minuti dalla fine, in pieno recupero la traversa ha vietato a Lucioni di siglare il 2 a 2 con un gran colpo di testa.

La tattica

Per il ritorno in campo dopo la sosta il tecnico dei canarini Fabio Grosso riparte praticamente da dove aveva lasciato in occasione della vittoria interna contro il Palermo. E così per la trasferta del "Tardini" apporta una sola novità all'undici iniziale che aveva battuto i siciliani. Ancora out Oyono e Rohden infortunati, oltre a Kalaj che è stato colpito da un grave lutto quale la perdita del papà, la new entry è rappresentata da Mulattieri al centro dell'attacco al posto di Moro. In definitiva l'undici anti Parma, schierato con il 4-3-3, vede Turati in porta, che agisce alle spalle dei quattro difensori che da destra a sinistra sono Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Frabotta. A centrocampo è ancora Mazzitelli ad occuparsi della regia con Boloca e Kone nei ruoli di mezzala. Il tridente d'attacco, infine, è formato da Garritano a destra, Caso a sinistra e Mulattieri al centro.

La cronaca

Il Frosinone parte con il piglio giusto pressando alto l'avversario e dopo soli sei minuti potrebbe già passare in vantaggio. Mazzitelli verticalizza per Mulattieri che davanti a Buffon si fa respingere la conclusione; ma il pallone termina sui piedi di Garritano che a porta praticamente vuota calcia fuori dal limite dell'area. Il Parma si vede dalle parti di Turati solo al 36' con una punizione di Estevez per la testa di Inglese che mette alto. Due minuti più tardi è Vazquez con una botta dal limite a chiamare Turati a una parata non facile. Nel finale di primo tempo ancora Frosinone vicino al vantaggio, prima con un colpo di testa di Ravanelli al 40', che risulta alto di un niente e poi con Mulattieri al 45' che sempre di testa da ottima posizione colpisce centrale tra le braccia di Buffon. Ma nel minuto di recupero accade quello che non ti aspetti. Fallo ingenuo di Frabotta su Camara in piena area e calcio di rigore che Tutino trasforma.

La ripresa

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo. Ossia con un altro rigore regalato da Frabotta, questa volta per fallo di mano, che Man realizza per il 2 a 0. Il Frosinone non ci sta e dopo diversi tentativi non riusciti, riapre la gara al 36' con un gol di Moro servito in maniera stupenda da Mazzitelli. Nel finale i canarini si gettano tutti i avanti e al 50' arriva la sfortunata traversa di cui già detto, sulla quale svaniscono i sogni di tornare a casa con un pareggio come detto strameritato.