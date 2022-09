Dopo due settimane di sosta, il campionato torna in campo per proporre le gare del settimo turno, che inizieranno in serata con Cosenza-Como. Per il Frosinone di Fabio Grosso la ripresa presenta una gara con indice di difficoltà molto alto dal momento che è chiamato ad affrontare allo stadio "Tardini" il Parma, ringalluzzito dal netto successo conquistato sul campo dell'Ascoli. Le due formazioni hanno obiettivi ovviamente diversi.

Il Frosinone affronterà l'impegno per tornare a conquistare un risultato positivo in trasferta dopo le due ultime sconfitte di Benevento e Cittadella, concluse senza punti non per demeriti propri quanto, invece, per regali arbitrali soprattutto nella prima disputata allo stadio "Vigorito", mentre il Parma scenderà in campo dopo avere posto nel mirino il successo pieno per agganciare l'avversario che gli è davanti tre lunghezze. Grosso ha preparato nel modo migliore la delicata e difficile trasferta e questa mattina è in programma la seduta di rifinitura.

Nella stessa, osservati speciali saranno in particolare gli ultimi arrivati dal mercato che, più dei compagni di squadra, si sono giovati delle due settimane di lavoro intenso. Ieri mattina il gruppo squadra ha sostenuto il penultimo allenamento impegnato dal tecnico e dal suo staff in un lavoro squisitamente tecnico-tattico. concluso con una serie di calci piazzati. Terapie per Oyono e Rohden. Stamattina la rifinitura e, quindi, la partenza per Parma.

Scelte impegnative

La sosta di campionato, come detto, ha permesso a Sampirisi, Ravanelli, Frabotta, Mazzitelli e Insigne di migliorare di molto la condizione che avevano quando il direttore Angelozzi li ha messi a disposizione del tecnico. Dopo aver tutti debuttato con la nuova maglia con Sampirisi in campo per un minutaggio più consistente, i neo canarini hanno avuto la possibilità di lavorare con il gruppo per altre due settimane e, quindi, di mettersi al passo con i compagni. Se il tecnico ha sicuramente rischiato di mandarli in campo nella gara contro il Palermo, e alludiamo soprattutto a Ravanelli, Frabotta e Mazzitelli, a Parma dovrebbe andare sul sicuro proprio perchè li ha avuti sempre a disposizione durante le sosta. Questo per dire che la formazione che affronterà i ducali potrebbe anche essere la stessa che, dopo essere stata rivoluzionata rispetto alle partite precedenti, ha battuto il Palermo con pieno merito. Ben sapendo che con Grosso le sorprese sono dietro l'angolo. Per questo potremo anche essere smentiti dalle decisioni che assumerà per quanto riguarda lo schieramento iniziale se torniamo a ripetere che il Parma si troverà di fronte una formazione che il suo tecnico ha già visto giocare. In definitiva domani pomeriggio il Frosinone dovrebbe scendere in campo con Turati tra i pali, la difesa a quattro con Sampirisi, Lucioni, Ravanelli o Szyminski, Frabotta; a centrocampo Boloca, Mazzitelli e Kone; in avanti Garritano, Moro e Caso. Con Cotali e Mulattieri possibili ma poco probabili inserimenti nella formazione iniziale.