L'ampio ventaglio di soluzioni alternative in tutti i reparti pone Fabio Grosso nella condizione di schierare sempre in campo una formazione competitiva e, comunque, in grado di battersi alla pari con gli avversari di turno. Semmai potrebbe creare un problema, che tutti i tecnici vorrebbero sempre avere, quando si tratta di fare le scelte per mandare in campo la formazione iniziale. In questo caso i possibili cinque cambi finiscono per attenuarlo con lo stesso Grosso che ai suoi non si stanca mai di ripetere che, se sono importanti gli undici che iniziano la gara, altrettanto lo diventano i cinque che potrebbero entrare nel corso dei novanta e passa minuti di gioco. Il discorso non fa una piega ma, anche in una partita di calcio, l'importanza maggiore l'hanno gli undici che la iniziano e lo dimostra il fatto che Grosso, come tutti gli altri tecnici, si guardano bene dal renderla noto. Venendo alla settima partita di campionato che Lucioni e compagni dovranno disputare sabato sul campo del Parma, sulla formazione iniziale del Frosinone si possono fare soltanto delle ipotesi. Grosso potrebbe confermare quella che ha battuto il Palermo ma schierare al "Tardini" anche un undici diverso in alcuni ruoli. E in questo caso si tratta di scelte tra coppie di giocatori dal momento che, come detto, il tecnico ne dispone in tutti i ruoli dei vari reparti.

I possibili ballottaggi

Cominciando dalla difesa, possiamo dire senza tema di sbagliare che nello schieramento iniziale sicuramente ci saranno Turati, Sampirisi e capitan Lucioni. Eventuali ballotaggi potrebbero riguardare il secondo centrale e cioè la coppia formata da Szyminski, in campo nelle prime cinque partite con un rendimento più che soddisfacente, e Ravanelli che, invece, ha debuttato contro il Palermo restando in campo dall'inizio alla fine della gara. Il tecnico richiamerà in campo il primo o confermerà il secondo? Ancora coppia in difesa dove Cotali ha sempre giocato con prove positive prima della gara contro i rosanero, quando è stato sostituito da Frabotta. A centrocampo dopo la maglia a Boloca e a Kone bisognerà vedere a chi Grosso consegnerà la terza: a Lulic che ha sempre giocato ma solo a Cittadella dall'inizio alla fine, o a Mazzitelli che la prima volta l'ha indossata contro il Palermo? In avanti un posto sicuro dovrebbero avere Garritano e Caso mentre bisognerà vedere chi tra Moro e Mulattieri inizierà la partita. Quest'ultimo ha fatto parte della formazione iniziale nelle gare di Modena e di Cittadella, il primo nelle altre quattro partite. Mulattieri ha potuto prepararsi meglio all'incontro ma ciò non toglie che la scelta potrebbe cadere sul nazionale Under 21. Per concludere sull'argomento aggiungiamo che, se Grosso dovesse decidere di schierare Garritano come mezzala, ecco una quinta coppia formata fa Ciervo e Insigne per il ruolo di attaccante esterno che resterebbe scoperto. Infine ieri quarta seduta di allenamento sul campo della "Città dello Sport" con Grosso che ha impegnato la squadra nel lavoro tattico e in una serie di partite a tema. Solo terapie per Oyono e Rohden.