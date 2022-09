I tre canarini impegnati nelle rispettive nazionali sono rientrati in sede e, nel pomeriggio, si uniranno ai loro compagni per sostenere la terzultima seduta di preparazione alla difficile trasferta di Parma. Si tratta di Daniel Boloca, Stefano Turati e Luca Moro. Il primo convocato per partecipare alla trasferta in Finlandia della Romania e alla gara interna con la Bosnia; gli altri due per fare parte della nazionale Under 21, battuta con il risultato di 2 a 0 dall'Inghilterra nell'incontro disputato a Pescara e l'altro pareggiato 1 a 1 a Castel di Sangro con il Giappone. Soltanto il centravanti è stato in campo nei minuti finali della partita contro quest'ultimi, mentre Turati e Boloca sono rimasti in panchina.

Oggi pomeriggio, come detto, riprenderanno a lavorare con gli altri canarini fatta eccezione per gli infortunati Oyono e Rohden, che stanno continuando il ciclo delle terapie per superare i rispettivi problemi. Per il terzino i tempi di recupero sono più lunghi del compagno di squadra che, potrebbe tornare in gruppo a breve. Come si sa il giovane nazionale del Gambia sta recuperando dalla microfrattura allo scafoide del piede destro, mente Rohden si è dovuto fermare nel corso del riscaldamento prima dell'inizio della gara di Cittadella a causa di una lesione al muscolo vasto mediale della gamba destra. La squadra, comunque, è tornata in campo ieri mattina per la seconda seduta settimanale con il tecnico che l'ha impegnata, dopo la fase del riscaldamento, in un intenso lavoro aerobico concluso con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Rosa al completo in campo ad eccezione, come detto, di Oyono e Rohden.

Ipotesi di formazione

A tre giorni dalla difficile e importante partita di sabato a Parma, il tecnico dei canarini non ha problemi di formazione dal momento che, a parte i due infortunati, potrà contare sull'intera rosa e, quindi, fare le scelte migliori per opporsi all'avversario che, dopo una partenza a corrente alternata, proprio con l'ultimo successo sul campo dell'Ascoli ha trovato gli stimoli giusti per tentare di agganciare i canarini. Scelte a parte che, comunque, Grosso effettuerà dopo la rifinitura di venerdì mattina, lo schieramento iniziale non dovrebbe discostarsi di molto da quello che ha affrontato il Palermo.

Con Turati a difesa dei pali e, davanti a lui, una difesa a quattro formata da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Frabotta. A centrocampo Mazzitelli, Boloca e Kone e, infine, il tridente di attacco con Caso, Moro e Garritano. Sempre che Grosso non decida, cosa non certo improbabile, di impiegare in difesa Szyminski e Cotali che hanno sempre giocato dall'inizio fatta eccezione per la sfida con i rosanero appunto. Chiaramente le nostre sono tutte ipotesi e nella stesa della formazione anti Parma tutto dipenderà come i canarini hanno risposto alle sollecitazioni del tecnico nel corso del lavoro settimanale.