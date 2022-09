Torna il campionato dopo la sosta di due settimane. E il Frosinone ha cominciato a preparare la difficile partita che sarà chiamato a disputare sabato sul terreno di gioco dello stadio "Tardini" contro il Parma, con una doppia seduta di allenamento svolta nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino. Al mattino, lavoro atletico e aerobico e nel pomeriggio situazioni tecniche-tattiche con partitella conclusiva.

Squadra quasi al completo mancando Turati e Moro, impegnati nella nazionale Under 21 che ieri pomeriggio a Castel di Sangro ha pareggiato 1 a 1 con il Giappone (Moro è stato in campo negli ultimi nove minuti), mentre gli infortunati Oyono e Rohden hanno continuato il ciclo di terapie per abbreviare i tempi di recupero dai rispettivi infortuni. La squadra tornerà in campo stamane sempre a Ferentino per continuare la preparazione. L'impegno che aspetta capitan Lucioni e compagni è di quelli a rischio soprattutto perché, dopo l'inizio con il freno a meno un po' tirato, la formazione dell'ex Pecchia è andata a vincere ad Ascoli con il risultato di 3 a 1, iniziando la rincorsa alle prime posizioni della classifica dopo i primi due pareggi con il Bari e a Perugia, la vittoria interna di misura sul Cosenza e la battuta d'arresto di Terni.

E anche perché, considerando che ben otto giocatori della rosa sono impegnati nelle rispettive nazionali, potrebbe essere giunto il momento per Gabriel Charpentier di essere convocato per la panchina e, nel caso che Inglese e Tudino, entrambi a segno contro l'Ascoli, dovessero accusare qualche contrattempo, tornare in campo per il debutto in campionato proprio contro la sua ex squadra.

Osservati speciali

La sosta di campionato ha sicuramente giovato agli ultimi cinque canarini che il direttore Angelozzi ha messo a disposizione di Grosso proprio nelle ultime battute del mercato estivo. Hanno tutti debuttato con la nuova maglia ed alcuni saranno anche riconfermati. In considerazione del fatto che Oyono e Rohden quasi sicuramente salteranno la trasferta. Alludiamo a Sampirisi e a Mazzitelli che, come detto, hanno avuto la possibilità di migliorare la condizione. Soprattutto la mezzala. Che potrebbe formare a centrocampo la cerniera e la fonte del gioco giallazzurro insieme a Boloca e a Kone con il conseguente possibile spostamento nel tridente di Garritano come già avvenuto in occasione della vittoriosa partita contro il Palermo. Ma nella formazione potrebbero nuovamente trovare posto anche Frabotta e Ravanelli, se Grosso deciderà di tenere in panchina Cotali e Szyminski. Non dovrebbe rappresentare un problema dal momento che il tecnico continua a ripetere anche ai canarini che importanti non sono solo i calciatori che iniziano la gara ma anche chi, dopo i cinque cambi, la conclude. In ogni caso siamo solo a inizio settimana e parlare di formazione anti Parma ci sembra prematuro. Anche perchè Grosso ha tante soluzioni alternative, tutte di ottimo livello, che diventa difficile azzardare uno schieramento iniziale. Non a caso con il Palermo sono risultate tante le novità inaspettate al fischio d'inizio.