Sono soltanto quattro i calciatori fermati dal giudice sportivo di Serie B dopo la disputa della quinta giornata di andata del campionato cadetto. Tra questi non ci sono giocatori del Frosinone e nemmeno del Palermo, avversario dei ciociari nel prossimo turno (sabato alle ore 14 allo stadio "Benito Stirpe". Per tutti e quattro gli squalificati lo stop è arrivato per una sola giornata. A cominciare dal fantasista Da Riva del Como che è stato espulso nel corso della gara persa in casa dai lariani contro il Sudtirol.

Questa la motivazione: "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Per gli altri tre calciatori la squalifica è invece scattata dopo aver anche loro rimediato un "rosso", ma per doppia ammonizione. Stiamo parlando di Florenzi del Cosenza, Obert del Cagliari e Tessmann del Venezia.

Situazione in casa Frosinone

Per quanto riguarda la formazione di Fabio Grosso più nel dettaglio, nel corso della gara persa sabato sul campo del Cittadella sono stati ammoniti Boloca e Caso. Per il primo si tratta del terzo "giallo" da inizio stagione il che vuol dire che alla prossima ammonizione andrà in diffida. per la punta, invece, è stato il primo cartellino. A quota "1" ci sono anche Garritano, Ciervo, Turati, Oyono e Kone. Due, invece, le ammonizioni fin qui prese da Cotali e da Lucioni.