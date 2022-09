Il Frosinone ha smaltito delusione e rabbia per la sconfitta di Cittadella e guarda avanti con rinnovata fiducia all'impegno di sabato prossimo, quando al "Benito Stirpe" arriverà il Palermo di Eugenio Gorini con il vento in possa dopo il successo sulla corazzata del Genoa. È stata quella del 16 giugno 2018 per le due formazioni l'ultima partita che si concluse con il successo del Frosinone promosso in Serie A e con il Palermo che iniziò una lunga quanto inutile battaglia con ricorsi e controricorsi per cancellare il verdetto che il campo aveva emesso al termine di una partita dominata dalla formazione di Moreno Longo.

Le due squadre dunque si ritroveranno di fronte ancora sul rettangolo di gioco dello stadio di Viale Olimpia per un confronto che manca dalla bellezza di tre anni e nove mesi, nel corso dei quali hanno avuto percorsi diversi. Il Frosinone ha cominciato a prepararlo nel pomeriggio di ieri con la prima seduta settimanale affrontata con un duplice obiettivo: riscattare la seconda sconfitta in campionato dopo aver dominato per larghi trattai la partita del "Tombolato" e anche per interrompere il trend di risultati favorevoli al sodalizio rosanero. Se infatti escludiamo la vittoria nella finale dei play off, il Frosinone non ha mai battuto il Palermo in campionato. Quindi l'occasione è buona per tornare al successo contro un avversario che, pur affrontando il ritorno in Serie B da matricola, ha dimostrato di essere squadra competitiva sotto tutti i punti di vista.

Dal campo

Le notizie che sono arrivate dopo la conclusione della seduta sono in parte positive e in parte negative. Comunque riguardano due canarini che non hanno preso parte alla partita contro i veneti. Cominciando da quella non buona, possiamo dire che Marcus Rohden salterà l'incontro con il Palermo mentre quella di segno opposto parla della possibilità che, invece, ha Ben Kone di tornare nella formazione chiamata a superare l'ostacolo rosanero. Infatti nella seduta di ieri pomeriggio, il centrocampista ivoriano ha lavorato in gruppo parzialmente, e questo fa presupporre che stamane dovrebbe allenarsi in tutto e per tutto insieme ai suoi compagni di squadra. Per quanto riguarda, invece lo svedese, il report di ieri pomeriggio parla di eventuale lesione del muscolo vasto mediale destro che sarà valutata nel corso della settimana. Il giocatore ha avvertito un fastidio al termine del riscaldamento, prima dell'inizio della gara di Cittadella, mentre stava calciando il pallone. Si è subito fermato e per ora sta sottoponendosi alle terapie del caso in attesa di effettuare gli accertamenti strumentali. Terapie anche per Oyono che, come si sa, nella seduta di venerdì scorso ha accusato la frattura dello scafoide del piede destro. Tra una ventina di giorni l'infortunio sarà nuovamente valutato. Comunque il giovane difensore dovrebbe restare fuori squadra per un mese e mezzo. Cioè dovrà saltare le prossime quattro gare, approfittando delle due settimana di stop che il campionato osserverà dopo la partita con il Palermo. Il gruppo squadra, invece, ha svolto lavoro aerobico e una serie di esercitazione tecniche, affrontati con il massimo impegno in considerazione dell'alta posta in palio. Stamane di nuovo in campo per la seconda seduta settimanale.