Gara sulla carta non certo facile, quella che oggi alle 14 vedrà il Frosinone impegnato nella sfida del "Tombolato" contro i padroni di casa del Cittadella. Un avversario ostico e capace di qualsiasi risultato, come sta dimostrando da diverse stagioni a questa parte, e che nelle ultime due sfide interne contro i ciociari ha sempre guadagnato l'intera posta in palio.

Ma la squadra di Grosso, almeno in questo inizio campionato, sta dimostrando di avere carattere da vendere e, soprattutto, capacità tecnico-tattiche non indifferenti. Non a caso nelle prime quattro giornate ha ottenuto tre meritate vittorie (a Modena e in casa contro Brescia e Como) e subìto una sola sconfitta (a Benevento), assolutamente ingiusta.

Logico, quindi, che adesso non vuole fermarsi e l'obiettivo odierno sarà quello di proseguire sulla strada intrapresa. Dal punto di vista del gioco prima e del risultato di conseguenza. Come sottolineato più volte da inizio stagione ad oggi, questo Frosinone non ottiene i successi per caso, ma mettendo sempre in campo prestazioni di assoluto valore e regalando giocate da applausi. Chiaro, però, che come sempre ogni partita fa storia a sè e quindi nulla può mai essere dato per scontato. Ma nessun dubbio sul fatto che i canarini hanno nelle loro corde tutto per poter conquistare questo pomeriggio l'intera posta in palio al "Tombolato".

Aspetto tecnico e tattico

A questo punto proviamo ad entrare come sempre più nel dettaglio dell'aspetto tecnico e tattico di questa partita in casa del Cittadella, partendo dal modulo di gioco che adotterà Grosso. Sarà ancora una volta un camaleontico 4-3-3 con la mezzala Garritano a galleggiare tra la linea mediana e alle spalle della prima punta per prendere alto il costruttore di gioco avversario. E, quindi, a quel punto diventerà un Frosinone schierato con il 4-2-3-1. Per ciò che concerne invece quelli che saranno i canarini che comporranno la formazione iniziale, Grosso dovrà fare i conti con due pesanti assenze: quella di Oyono, che è alle prese con una microfrattura al piede destro e ne avrà per almeno un mese e, soprattutto, quella a centrocampo di Kone che lamenta un affaticamento muscolare.

E il forfait di quest'ultimo in particolare, potrebbe pesare sull'economia del gioco dei canarini visto che l'ex Torino a oggi è risultato il più positivo tra loro. Della lista dei convocati fa invece parte Ciervo che, però, non è al meglio e partirà dalla panchina. In definitiva l'undici anti Cittadella dovrebbe vedere Turati in porta, che agirà alle spalle dei quattro difensori che, da destra a sinistra saranno Sampirisi, Lucioni, Szyminski e Cotali. A centrocampo Lulic prenderà il posto di Kone e poi ci sarà la conferma di Boloca nel ruolo di regista e di Garritano che, come detto, sarà libero di muoversi a suo piacimento. Il tridente offensivo, infine, vedrà Rohden e Caso agire sulle corsie esterne e Moro in vantaggio su Mulattieri per il ruolo di punta centrale.