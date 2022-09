Anthony Oyono sarà costretto a fermarsi per un infortunio accusato nel corso della vittoriosa partita contro il Como. È la nota negativa della penultima seduta, effettuata ieri mattina dal Frosinone sul terreno di gioco dello "Stirpe", in preparazione alla partita di domani a Cittadella. Il report quotidiano, dopo aver precisato che, dopo la fase del riscaldamento, i canarini hanno svolte esercitazione tattiche e lavoro su palle inattive, ha aggiunto che Oyono si è fermato in seguito alla frattura dello scafoide del piede destro.

Quali saranno i tempi di recupero? Qualcosa di più preciso si potrà sapere tra venti giorni, quando le sue condizioni verrano nuovamente valutate. Comunque possiamo ipotizzare uno stop di almeno tre settimane. Questo per quanto riguarda il giovane terzino gabonese. Dubbi continuano a sussistere sulle condizioni di Ben Kone per una forma di affaticamento e di Riccardo Ciervo a causa di un fastidio alla coscia sinistra che non gli ha permesso di allenarsi nella seduta di martedì (Kone ha lavorato a parte il giorno successivo). Le condizioni di entrambi sono apparse migliorate nella seduta di ieri, tanto che sono rientrati parzialmente in gruppo. Stamane continueranno ad allenarsi con i compagni e prenderanno parte alla trasferta in Veneto. Difficilmente, però, faranno parte della formazione che Grosso schiererà in campo per conquistare sul difficile terreno di gioco del "Tombolato" un risultato positivo.

Ipotesi di formazione

Il tecnico non ha, comunque, problemi per sostituire Oyono ed eventualmente Kone, dal momento che ha in rosa valide alternative anche per altre novità che avesse in mente di utilizzare rispetto all'undici che ha giocato e vinto con il Como. Stamane la squadra effettuerà la rifinitura e Grosso avrà la possibilità di valutare le condizioni dei singoli prima di assumere le scelte migliori. Dovrebbe toccare a Sampirisi tornare in campo dopo il breve debutto nella parte finale della gara con i lariani. In quella occasione utilizzato come "braccetto" di destra della difesa a tre, mentre contro il Cittadella dovrà sostituire nel ruolo di terzino destro il compagno infortunato con il quale ha disputato gli ultimi sette minuti, recupero compreso, della partita con il Como. In stato di allerta anche Lulic che sabato scorso Grosso ha mandato in campo per sostituire al 29' della ripresa proprio Kone. Quindi anche a Cittadella, se la mezzala non ci sarà dall'inizio, dovrebbe giocare lui dal primo minuto. Con difesa e centrocampo senza altre novità rispetto alla formazione che ha battuto il Como, resta il tridente di attacco che, se confermato, sarà formato da Rohden, Moro e Caso. A meno che Grosso non decida di cambiare qualcosa. Per concludere il Frosinone potrebbe inizialmente affrontare il Cittadella nella seguente formazione: Turati, Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca, Garritano; Rohden, Moro, Caso. E finire l'incontro con altri cinque canarini inizialmente "titolari" partendo dalla panchina.