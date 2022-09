Come anticipato nell'edizione di ieri, l'ultimo giorno di mercato ha portato alla corte di Fabio Grosso quel tassello che ancora mancava per poter definire la sua rosa di squadra completa per ogni reparto. Stiamo parlando dell'esterno di fascia sinistra, Gianluca Frabotta, arrivato dal Lecce (dove era approdato a inizio estate), ma di proprietà della Juventus. Il classe ‘99 è stato acquistato con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno. A questo punto il tecnico dei giallazzurri avrà davvero l'imbarazzo della scelta nel mandare in campo la sua squadra, visto che in tutti i ruoli possibili e immaginabili le soluzioni per lui sono quantomeno due. Frabotta è un ragazzo che due stagioni fa ha fatto parlare bene di sè nella Juve di Pirlo, ma poi lo scorso anno, quando è passato in prestito al Verona, a causa di diversi infortuni non è stato praticamente mai impiegato. Insomma, se il ragazzo sta bene non solo può essere considerata un'ottima alternativa a Cotali, ma presto potrebbe anche diventare lui il titolare.

Ceduti Satariano e Haoudi

Per una new entry, anche due canarini che almeno per questa stagione andranno a "farsi le ossa" altrove. Si tratta dell'attaccante Alexander Satariano e del centrocampista Hamza Houdi. Entrambi ceduti con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno, vestiranno rispettivamente le maglia della formazione maltese del Balzar e della Turris nella "nostra" Serie C. In definitiva sul "groppone" del club di Viale Olimpia sono rimasti soltanto Matarese e l'infortunato Errico.

E domani arriva il Como

Intanto la squadra ha chiuso questa mattina la preparazione all'importante sfida di domani alle 14 allo stadio "Benito Stirpe" contro il Como. A parte il centrocampista Mazzitelli, che anche nella seduta di ieri ha svolto un lavoro personalizzato, contro i lariani il tecnico Fabio Grosso potrà contare su tutti gli effettivi della rosa a sua disposizione. In particolare avrà alcuni degli ultimi arrivati, o meglio Sampirisi, Ravanelli e Insigne, che hanno una settimana in più di lavoro con i nuovi compagni e che quindi questa volta potrebbero, a differenza di domenica scorsa a Benevento, far parte della lista dei convocati. Per quanto riguarda invece il probabile undici anti Como, per grandi linee dovrebbe ricalcare quello sceso in campo nell'ultimo turno al "Vigorito".