Sfumata la possibilità che la ciliegina sulla torta in casa Frosinone potesse essere rappresentata dall'arrivo alla corte di Fabio Grosso del difensore esterno di sinistra della Roma, Riccardo Calafiori (è stato ceduto martedì al Basilea), il responsabile dell'area tecnica canarina, Guido Angelozzi, non si è comunque perso d'animo e alla fine ha messo a segno un altro colpo ugualmente importante.

Oggi, infatti, ultimo giorno della lunga sessione estiva di mercato, il club di Viale Olimpia ufficializzerà l'arrivo nella quadra ciociara di Gianluca Frabotta. Il classe ‘99 di proprietà della Juventus, era stato ceduto in prestito dai bianconeri al Lecce a inizio di questa stagione. Ma non avendo fin qui mai trovato spazio (è rimasto in panchina in tutte le gare ufficiali fin qui giocate dai salentini) la società torinese ha deciso di riprenderlo e girarlo invece al Frosinone dove riuscirà ad avere certamente un buon minutaggio.

Cresciuto nelle giovanili del Bologna, a inizio stagione 2018/2019 è stato ceduto in prestito in Serie C (sei mesi nel Renate e altrettanti nel Pordenone). Arrivato alla Juventus nell'estate 2019, ha iniziato nell'Under 23, e poi il 1° agosto 2020 ha fatto l'esordio in Serie A all'ultima giornata di campionato contro la Roma. Nella stagione seguente è stato aggregato in pianta stabile alla prima squadra e il 20 settembre 2020 schierato titolare nella partita di esordio del campionato vinta 3-0 contro la Sampdoria. In tutto 18 presenze. Poi nell'estate del 2021 è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Verona, dove a causa di diversi infortuni ha collezionato solo due presenze. Il 27 giugno scorso, quindi, il prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Lecce.

Discorso cessioni

Passando a questo punto al discorso riguardante le cessioni, dopo quella in prestito di Giacomo Manzari al Monopoli, quella definitiva di Camillo Ciano al Benevento e la rescissione con l'attaccante polacco Piotr Parzyszek, all'appello mancavano ancora tre partenze. Vale a dire quelle del centrocampista Andrea Errico e degli attaccanti Luca Matarese e Alexander Satariano. Il classe 2001 è ormai a un passo dal tornare nel suo Paese (Malta), per vestire la maglia del Balzan. La sua cessione, così come era accaduto anche lo scorso anno con la Pergolettese, è comunque a titolo temporaneo. A questo punto restano da risolvere soltanto le situazioni riguardanti Errico e Matarese, con i quali la dirigenza del club di Viale Olimpia potrebbe anche decidere per una rescissione consensuale.

Dal campo

Intanto la squadra prosegue a pieno ritmo la preparazione alla gara che sabato la vedrà di scena allo stadio "Benito Stirpe" (ore 14) contro il Como. Ieri seduta pomeridiana alla "Città dello Sport" di Ferentino nella quale Grosso e il suo staffa hanno impegnato il gruppo in un lavoro atletico e situazioni tattiche. Tutti presenti con il solo Mazzitelli che continua a svolgere un lavoro personalizzato. Per oggi appuntamento a Ferentino sempre nel pomeriggio.