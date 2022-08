Calare il tris è senza ombra di dubbio l'obiettivo del Frosinone che questa sera (fischio d'inizio alle ore 20,45) scenderà in campo allo stadio "Vigorito" per affrontare i padroni di casa del Benevento. Un tris che sarebbe addirittura doppio. Battere i sanniti, infatti, significherebbe la terza vittoria di fila in questo inizio campionato per i canarini, ma anche il terzo successo di fila contro i giallorossi dopo le due partite dominate e chiuse con il risultato di 4 a 1 e 2 a 0 della passata stagione.

Un'impresa alla portata, alla luce di quanto dimostrato dai ragazzi di Grosso nei primi 180' del nuovo campionato, ma certamente molto difficile. Per ottenerla, l'ex Lucioni e compagni dovranno innanzitutto non farsi ingannare dall'inizio stagione titubante del Benevento (sconfitta in casa contro il Cosenza e pareggio sul campo del Genoa).

Perché la formazione di Caserta è stata costruita per puntare alla promozione e da un momento all'altro i suoi veri valori potrebbero venire fuori. Ma siamo certi che il Frosinone sa tutto questo, e non ha alcuna intenzione di peccare di presunzione. Al "Vigorito" i ciociari proveranno ancora una volta a dare il meglio di se stessi come hanno già fatto nella trasferta di Modena e in casa contro il Brescia. Nonostante le tante novità di rosa, mister Grosso sembrerebbe aver già trovata la quadra e ora bisognerà soltanto proseguire sulla strada intrapresa. E di certo il mix fin qui vincere tra linea verde ed esperienza, proverà a essere tale anche nella partita di questa sera.

Aspetto tecnico e tattico

Entrando a questo punto più nel dettaglio tecnico e tattico e partendo dal secondo aspetto, può essere dato per scontato che Fabio Grosso ripartirà dal suo collaudato 4-3-3, ma sempre pronto a trasformarsi a gara in corso in un 4-2-3-1 (come è accaduto per la maggior parte della sfida con il Brescia) o anche in un 4-3-1-2. Al solito dipenderà dalla posizione che l'allenatore deciderà per Garritano e Rohden in particolare. Per quel che riguarda, invece, l'undici iniziale, dovrebbe ricalcare in tutti i suoi elementi quello di domenica scorsa, compreso Kone che contro le "rondinelle" ha accusato un fastidio alla caviglia nei minuti finali di gara, ma adesso il problema è del tutto superato. Per quanto riguarda poi gli ultimi tre acquisti in ordine di tempo, Mazzitelli, Sampirisi e Ravanelli, non fanno parte della lista dei convocati. Tornano all'undici anti Benevento, dovrebbe vedere Turati in porta, schierato alle spalle dei quattro difensori: Oyono a destra, Cotali a sinistra e Lucioni-Szyminski coppia di centrali. In mediana Boloca sarà il regista con accanto a lui Garritano e Kone. Il tridente offensivo, infine, vedrà Rohden e Caso agire sulle corsie esterne e Moro punta centrale.