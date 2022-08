Con la seduta di rifinitura in programma questa mattina, il Frosinone ha chiuso la preparazione all'attesa trasferta di domani sera sul campo del Benevento. Ieri i canarini hanno svolto un allenamento mattutino alla "Città dello Sport" di Ferentino. Dopo la fase di riscaldamento, Grosso e il suo staff hanno impegnato il gruppo in un lavoro tattico e palle inattive. Tutti presenti compreso gli ultimi arrivati Sampirisi e Mazzitelli, che sono in buone condizioni fisiche ma difficilmente verranno convocati per la sfida del "Vigorito".

Al massimo potrebbero essere chiamati per la panchina. In fondo l'allenatore dei ciociari ha tutti a disposizione, compreso il centrocampista Kone che aveva accusato un piccolo problema alla caviglia sul finire della partita contro il Brescia, e quindi dovrebbe portare con se a Benevento gli stessi ventitré che aveva a disposizione contro il Brescia. Così come l'undici iniziale dovrebbe rispecchiare in tutti i suoi effettivi quello che domenica allo stadio "Benito Stirpe" ha annientato le "rondinelle" con un netto 3 a 0.

L'unico dubbio potrebbe essere quello solito tra Mulattieri (titolare alla prima giornata) e Moro (dal primo minuto nella seconda), ma quasi certamente verrà sciolto a favore dell'ex Sassuolo. In altre parole la formazione anti Benevento vedrà Turati in porta schierato alle spalle dei soliti quattro difensori che, da destra a sinistra, saranno Oyono, Lucioni, Szyminski e Cotali. A centrocampo il terzetto formato da Kone, Boloca e Garritano, con quest'ultimo libero di salire sul play avversario e quindi trasformare la mediana a tre in una due con tre calciatori alle spalle della prima punta. A completare l'undici, Rohden, Caso e, come detto, uno tra Moro e Mulattieri.