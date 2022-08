A sette giorni dalla chiusura della finestra estiva di mercato, il direttore Guido Angelozzi continua nella sua attività di chiudere il discorso relativo agli ultimi canarini da piazzare e alle trattative per completare il roster dei giocatori da mettere a disposizione di Grosso. C'è infatti da potenziare numericamente il blocco difensivo anche se l'acquisto di Mario Sampirisi ha messo al sicuro anche il ruolo di terzino sinistro che il difensore ex Monza può benissimo coprire, alternandosi con Matteo Cotali.

Ma il direttore una ne pensa e cento ne fa ed al punto che le voci, da più parti provenienti, parlano di interessamento del Frosinone per il terzino sinistro della Roma, Riccardo Calafiori che, da gennaio a giugno di quest'anno, ha indossato la casacca del Genoa in Serie A dopo le dieci presenze disputate in giallorsosso nella massima Serie a partire dalla stagione 2019/2020. Il fatto è che il giovane difensore classe 2002 non rientrerebbe più nei piani di Josè Mourinho con la Roma che lo ha posto sul mercato. Calafiori ha già rifiutato la cessiome ad alcune squadre di Serie A tra le quali la Cremonese, il Lecce e la Salernitana e questo farebbe pensare che guardi più in alto.

Comunque il Frosinone ci sta provando con Angelozzi che ha avviato un sondaggio che potrebbe avere sviluppi. Da tenere presente che il procuratore del calciatore è lo stesso di Ciano e Insigne che Frosinone e Benevento trattano per uno scambio. L'interesse per Calafiori non esclude la trattativa con la Cremonese che conduce a Luca Ravanelli, difensore centrale classe 1997, con il quale il reparto difensivo sarebbe completato dal momento che, come detto, Sampirisi può giocare anche come esterno basso di sinistra. Anzi il discorso per Ravanelli sarebbe in una fase molto avanzata come ha dato a intendere la presenza di Braida allo "Stirpe" in occasione della vittoriosa partita sul Brescia. Per le cessioni abbiamo già accennato allo scambio con il Benevento.

Nel Sannio dovrebbe arrivare Camillo Ciano, in Ciociaria Roberto Insigne. Al termine della gara di domenica allo stadio "Ciro Vigorito" potrebbe esserci l'annuncio. Per il resto c'è da aggiungere che con tutta probabilità Manzari indosserà la casacca del Monopoli e buone possibilità ci sono che anche Satariano alla fine cambierà squadra. Resterebbero Parzyszek e il compito di Angelozzi si fa più difficile e quindi Matarese e Errico. Tornando al polacco, potrebbe tornare nel suo Paese. Intanto la squadra ha ripreso marcoledì la preparazione in vista della difficile e importante sfida di domenica sera. Difficile perché, dopo soli due turni di gare, per il Benevento diventa incontro da vincere a tutti i costi considerato il clima che si è venuto a creare all'interno dell'ambiente sannita con il possibile esonero del tecnico in caso di risultato negativo. Importante ovviamente per Frosinone che ha iniziato alla grande il campionato e vuole continuarlo con un'altra brillante prestazione. Ieri doppia seduta di allenamenti con in campo anche i due ultimi arrivati e cioè Luca Mazzitelli e Luca Sampirisi.