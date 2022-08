Anche la seconda vittoria consecutiva ottenuta dal Frosinone in questo inizio del nuovo campionato, non poteva passare inosservata per gli addetti ai lavori. Per cui tutti i calciatori giallazzurri schierati in campo domenica sera contro il Brescia dal tecnico Fabio Grosso hanno chiuso la contesa ottenendo tranquillamente una media voto generale oltre la sufficienza. Il migliore in campo è risultato l'autore della seconda delle tre marcature rifilate dai ciociari ai lombardi: Giuseppe Caso.

Per l'ex Cosenza la media è stata di 7,25. Alle sue spalle una coppia composta dal primo marcatore di giornata in casa Frosinone, vale a dire Luca Moro, e il centrocampista Moussa Konè. Due dei tanti giovanissimi di questa nuova squadra, hanno ottenuto una media generale di 7,08. Subito a ridosso del podio, il capitano Fabio Lucioni (7,00), che ha preceduto Luca Garritano (6,67). Andiamo a questo punto a vedere quella che è invece la graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa della seconda giornata di andata. Al comando troviamo subito una novità. Non c'è più Marcus Rohden, che era stato il migliore in campo a Modena, ma Luca Moro.

L'attaccante era l'esordio assoluto in campionato e quindi la sua media generale è chiaramente riferita a una sola partita. Vale a dire la stessa ottenuta con le "rondinelle": 7,08. Alle sue spalle troviamo il centrocampista Moussa Kone con 6,83, che precede la coppia composta dal già citato Marcus Rohden e da Fabio Lucioni (6,79). Quinto posto per il migliore in campo dell'ultima gara, che come detto è stato Giuseppe Caso. La sua media generale è di 6,75 e precede Luca Garritano (6,58). Settima piazza, quindi, per il duo formato da Daniel Boloca e Samuele Mulattieri (6,46). Via, via gli altri che, come detto, possono vantare tutti una media generale oltre la sufficienza.

Stiamo parlando di Anthony Oyono (6,38), che precede la coppia di compagni di reparto formata da Przemyslaw Szyminski e Matteo Cotali (6,33). Poi troviamo il portiere Stefano Turati (6,29) e, per chiudere, Riccardo Ciervo (6,21), Milos Bocic 6,16 e Karlo Lulic (6,00).