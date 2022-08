Il Frosinone non fa sconti nemmeno a nessuno. E così dopo aver vinto nella prima giornata di campionato sul campo del Modena, si ripete anche all'esordio tra le mura amiche superando con un netto 3 a 0 il Brescia. Gara sempre in contro della formazione canarina, che dopo aver sbloccato il risultato poco dopo il quarto d'ora con Moro, nella ripresa ha chiuso la pratica mettendo a segno il raddoppio con Caso e il definitivo 3 a 0 con Mulattieri appena entrato in campo. E ora i ciociari possono guardare tutte le altre avversarie dall'alto verso il basso della classifica, con il solo Cosenza a punteggio pieno come loro.

La tattica

Per questa prima allo stadio "Benito Stirpe" il tecnico dei canarini, Fabio Grosso conferma in blocco l'undici che nella gara d'esordio del nuovo campionato ha espugnato otto giorni prima il campo del Modena, con l'unica novità in attacco dove al centro del tridente torna Moro con l'esclusione di Mulattieri. Immutato anche il modulo di partenza, 4-3-3, ma pronto a cambiare in corsa a seconda delle posizioni di Rohden, Garritano e Caso. Se il primo, che parte largo a destra nel tridente si accentra arretrando alle spalle di Moro e l'ultimo lo fa avanzando il suo raggio di azione accanto all'ex Catania, si passa a un 4-3-1-2, così come con Garritano che sale in mezzo alla trequarti il modulo diventa un 4-2-3-1. Tornando comunque all'undici iniziale, in porta ci sarà Turati, alle spalle del quartetto arretrato composto da Oyono a destra, Cotali a sinistra e Lucioni-Szyminski coppia di centrali. A centrocampo Garritano, Boloca e Kone, mentre in avanti Rohden, Mulattieri e Caso.

La partita

Frosinone vicino al gol già al 3' con Caso che impegna Lezzerini in una difficile respinta. Al 16' il primo gol. Oyono sulla destra tocca per Rohden che pennella un perfetto cross a centro area dove Moro anticipa Papetti di testa e mette dentro. Il raddoppio arriva al 12' della ripresa con Caso che a metà campo sfugge al suo avversario, si presenta solo davanti a Lezzerini lo dribbla e mette dentro. A Calare il tris, quindi, ci pensa il neo entrato Mulattieri al 41'. Azione di Bocic che dopo una bella corsa serve un assist perfetto a Mulattieri che davanti a Lezzerini lo supera senza difficoltà. Da.Cia.