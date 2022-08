Raddoppiano le trattative di mercato lungo l'asse sempre più solido che lega il Frosinone al Monza. Al discorso di vecchia data riguardante il centrocampista Luca Mazzitelli (1995), richiesto dal club di Viale Olimpia, se n'è aggiunto un altro negli ultimi giorni ed ha come obiettivo il trasferimento del difensore Mario Sampirisi (1992) alla corte di Fabio Grosso. Anche se non c'era bisogno del successo messo a segno al "Braglia" di Modena dalla formazione giallazzurra, dal momento che l'attività del direttore Guido Angelozzi non ha fatto registrare alcuna interruzione nemmeno nella festività di meta agosto, purtuttavia i tre punti conquistati nella gara del debutto hanno ancora di più accelerato il corso delle trattative verso la definizione.

Che dovrebbe esserci nelle prossime ore più per il difensore che per il centrocampista. Anche perché, tra gli altri ostacoli da superare, per Luca Mazzittelli è molto numeroso il lotto dei club che stanno cercando di acquistarlo. Le possibilità di riuscita di vedere il centrocampista in giallazzurro, comunque, ci sono anche perchè sembrerebbe che le due società abbiano trovato la soluzione per fare combaciare i rispettivi interessi. Ma non è sufficiente perché il matrimonio si può celebrare solo con il "sì" del calciatore.

Mario Sampirisi

Il difensore di Caltagirone ha coperto nella sua lunga carriera tutti i ruoli del pacchetto arretrato schierato a quattro. Dopo avere tirato i primo calci nell'Unione sportiva Aldini Barivera di Milano, arriva al Milan dove rimane dal 2009 al 2011 per poi indossare la maglia del Genoa ed esordire in Serie A nel campionato 2011/2012 nel corso del quale esordisce in prima squadra il 19 gennaio negli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter. Tre giorni dopo il debutto in Serie A contro il Palermo. Inizia così la carriera del difensore che indossa anche le casacche del Chievo e ancora del Genoa in A. Quindi due campionati di B con il Vicenza, di nuovo la serie A con due stagioni a Crotone e la terza nella serie cadetta. Il 4 luglio 2019 il Monza lo acquista per il campionato di Serie C e in biancorosso conquista la promozione in B e nell'ultimo campionato quella in A. Complessivamente ha giocato 268 partite realizzando 8 reti. Per la precisione 81 incontri di Serie A e 120 di Serie B. Il difensore incontra il Frosinone indossando la maglia del Vicenza di Pasquale Marino. È il 28 dicembre 2014 e i canarini vincono 1 a 0 grazie alla rete di Mirko Gori. Il 22 maggio la gara del ritorno vinta dalla formazione di Marino, ma il Frosinone ha riconquistato già la serie A. Sampirisi gioca tutta la partita. Nel campionato 2020/21 indossa la maglia del Monza e fa parte della formazione che batte 2 a 0 i canarini all'andata ed è in panchina al ritorno quando la gara termina in pareggio 2 a 2. Nella stagione scorsa è sempre in panchina nella partita che i canarini perdono in trasferta 3 a 2, mentre gioca nella partita del ritorno vinta dal Frosinone 4 a 1.

Canarini in uscita

Il direttore Angelozzi al lavoro anche per le cessioni. Sono sei i canarini in uscita. Per la precisione Ciano, Parzyszek, Errico, Satariano, Matarese e Manzari. Per cinque le trattative sono a buon punto e prima della chiusura dovrebbero essere definite. La sesta dovrebbe essere quella riguardante Camillo Ciano che, al momento, sembra la più difficile da portare a termine. Comunque chiusa la finestra estiva di mercato, Ciano potrebbe anche essere reinserito nella rosa nel caso dovesse restare al Frosinone.