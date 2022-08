E' un Fabio Grosso soddisfatto non tanto per i tre punti e per una vittoria che all'esordio e su un campo difficile come il "Braglia" non erano affatto scontati quanto per la disciplina tattica della sua squadra, ben messa in campo, con le giuste distanze e con i tempi giusti per difendere e fare pressing impedendo alla squadra di Tesser di accendersi:

La sua conferenza stampa inizia con i complimenti ai suoi giocatori: «Hanno fatto una grandissima gara, questo è un campionato nel quale non se fai gare di questo livello non esci col risultato. Noi siamo stati bravi ad ottenerlo contro un avversario da risultati molto positivi, da un campionato vinto dopo una grande cavalcata. Non era facile, abbiamo messo in campo quello che serviva ed abbiamo portato via tre punti importantissimi».

Poi aggiunge: «Abbiamo provato a capire quelle che erano le loro qualità, siamo stati bravi a tenere le distanze tra i reparti e tra i compagni per andare a cercare gli avversari quando era il momento di farlo e aspettarli invece nel momento in cui dovevamo riprendere fiato... C'era bisogno di fare una grande partita contro un avversario che ha giocato sulle ali dell'entusiasmo e che ha qualità importanti».

Ottima partenza del Frosinone, ben schierato e capace di una partita di grande attenzione ed intensità. E' d'accordo?

«Sì, siamo stati bravi. Siamo stati aggressivi quando dovevamo esserlo, abbiamo chiuso le traiettorie in altri momenti nei quali loro spingevano un po' di più. Non abbiamo concesso loro tantissime occasioni e le abbiamo create. Penso che il risultato sia il più giusto».

I giocatori subentrati hanno risposto in maniera impeccabile. Borrelli in pochi minuti ha fatto vedere qualità da centravanti puro. Con lui, Moro e Mulattieri ha l'imbarazzo della scelta per il ruolo di prima punta.

«Abbiamo tanti ragazzi nuovi, tanti ragazzi giovani. Dobbiamo essere bravi a ricostruire una identità forte, una squadra che mostri senso di appartenenza: queste sono le caratteristiche sulle quali appoggiare il resto».

Unico neo è non aver chiuso la partita nella ripresa con un paio di ottime occasioni che potevano essere sfruttate meglio. È d'accordo?

«Sono d'accordo perché poi le partite vanno chiuse. Ci sono state due o tre situazioni di gioco nelle quali potevamo tenere meglio il pallone nella loro area di rigore, concedendo poi la ripartenza al Modena. Sono delle piccole leggerezze che dobbiamo essere bravi a cogliere come degli insegnamenti. Tanti ragazzi scoprono questo campionato che ha delle qualità e fa fatica ad aspettarti, bisogna crescere insieme tutti».

Su Rodhen: «Sono contento, ha fatto una bella partita. Aveva un cliente scomodo, ha aiutato i compagni, veniva dentro al campo e poi usciva sul loro terzino sinistro che ha fatto una grandissima gara contro il Sassuolo. E' stato bravo in tutte e due le fasi». E su Garritano: «E' rientrato e per noi è un giocatore davvero molto importante».